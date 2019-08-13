專家試味：盲品午餐肉 味道質感兼備稱王

【明報專訊】坊間午餐肉品牌眾多，記者揀選了5款大家常吃的午餐肉，邀請罐頭入口及批發商李豐年品評。他認為，品質優良的午餐肉要味道及質感兼備，肉味香，鹹度適中，不可混入太多粉，否則一切開便散。相比午餐肉，他偏好帶有火腿絲的火腿豬肉，認為肉質更具層次，煎起來亦特別香口。

盲品（blind tasting）5款午餐肉後，他選出長城牌火腿豬肉的味道和質感為5款之冠，雖然天壇牌的火腿絲同樣足料，但他認為長城牌的鹹度、香氣及軟腍度更勝一籌。

■（圖A）天壇牌火腿豬肉 香口實淨（* $16.3/198g，約$8.2/100g）

評語：火腿絲較多，香口，質感實淨

（圖B）韓國樂天牌午餐肉 肉味不足（* $49/340g，約$14.4/100g）

評語：肉味不足，質感軟腍，「得個鹹字」

（圖C）Spam低脂火腿餐肉 肉香突出（* $25.9/198g，約$13.1/100g）

評語：豬肉香味突出，質感實淨

（圖D）長城牌火腿豬肉 火腿絲多（* $19.9/198g，約$10.1/100g）

評語：火腿絲較多，香口，質感偏軟腍，鹹度適中（WIN）

（圖E）梅林牌B2版 略嫌較粉（* $9.5/198g，約$4.8/100g）

評語：同樣見到火腿絲，但不及（d）香，鹹度適中，但略嫌較粉

* 價格為百佳超市8月3日定價