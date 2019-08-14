一頓愜意的Wine Pairing盛宴

【明報專訊】葡萄酒與美食，從來都是好拍檔。不過美酒該配什麼佳餚，很多人經常弄不清，因此有些餐廳提供Wine pairing（美酒佳餚配對）服務，對初認識葡萄酒的「學生」，又或是資深酒友來說，都是非常貼心的事，因為一來可試幾款葡萄酒，二來某些菜式的確較適合配特定白酒或紅酒，但有時礙於飯腳只得兩人，實在沒法叫白酒又叫紅酒。因此Wine pairing就可以滿足大家的不同願望。今次介紹幾間有美酒佳餚配對的餐廳，希望大家喜歡。

意大利果香有氣酒 提升生蠔鮮甜味

吃地道意大利菜，最理想當然是配搭意大利葡萄酒。由米芝蓮三星大廚Umberto Bombana 創立的Octavium意大利餐廳，主打富北意風味的手工菜，由麵包到意大利粉以至甜品均屬自家手製，主廚是Bombana的大徒弟Silvio Armanni。

試了7道菜時令餐宴（$1680/位）配6杯意大利葡萄酒（$880/位），由有氣酒、白酒、紅酒至有氣甜酒，每道菜都精緻出色，而葡萄酒的配搭亦很有心思。我特別喜歡丹尼爾生蠔、Kaluga 魚子醬及香檳泡泡配意大利Piemonte區的有氣酒Contratto Spumante Blanc de Noirs 2011年，以香檳製法釀造。生蠔配上魚子醬鮮味十足，加上充滿果香而有層次的有氣酒，令生蠔的鮮甜味再提升。另外，我亦很喜歡自家手製意大利雲吞配Riserva del Fondatore羊奶芝士、蠶豆及辣肉腸，香濃惹味，配上Le Marognole, Valpolicella Classico “I Corsi” 2013年紅酒，充滿車厘子、紫花、可可豆及皮革香氣，意大利雲吞令紅酒的紅車厘子果香更突出。

■Octavium

地址：中環德輔道中22號 One Chinachem Central 8樓

電話：2111 9395

■Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客。

sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：梁小玲

電郵：lifestyle@mingpao.com