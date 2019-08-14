青蘋果生蠔配香檳 互相輝映

【明報專訊】在101樓邊看維港美景，邊吃巴黎佳餚，再配上法國佳釀，的確是賞心樂事。我說的是LE 39V法國餐廳，它是米芝蓮星級廚師Frédéric Vardon和他的團隊主理的海外分店。你可選擇體驗它的招牌7道菜套餐（$1580/位）。配酒方面有幾款選擇，喜歡香檳的可選Champagne Barons de Rothschild Blanc de Blancs NV（$1880/瓶，兩位用），又或者可選3杯葡萄酒配對（$480/位）或6杯葡萄酒配對（$680/位）。我覺得能有3或6杯的選擇真好，對於酒量不算太好的人來說，可試不同款式的同時，又不用喝那麼多，真的很貼心。我特別喜歡法國Gillardeau生蠔配青蘋果及薑啫喱，當晚配以Champagne Barons de Rothschild Blanc de Blancs 2008年。生蠔加上青蘋果的清新，十分清爽，配以香檳，帶出更多蠔的鮮甜及礦物味，同時提升了年份香檳的白桃、牛油麵包及白花香味等，互相輝映。另外，我亦喜歡烤法國鴨胸配Domaine des Beaumont Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes 2012年，濃郁的鴨肉帶出紅酒更多層次，包括甘草、皮革及土壤等香氣。

■LE 39V

地址：尖沙嘴柯士甸道西1號 環球貿易廣場101樓A舖

電話：2977 5266