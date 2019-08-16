日本人氣天丼攻港 天麩羅盛宴 獨食滿「脆」味

天幕御膳——雖說蓋飯是庶民食物，天吉屋亦提供升級版套餐，名為天幕御膳。天麩羅和白飯分開上桌，客人可自由選擇天麩羅、天丼，或加入鰹魚高湯的天茶泡飯共3種食法。其中天茶泡飯食法（見右圖），建議放置洋葱魷魚餅、芥末和紫菜在白飯上，澆上鰹魚高湯，別有一番滋味。（$148）（黃志東攝）

【明報專訊】日本人以「貼心」見稱，有些餐廳雖沒明文規定，但大家都約定俗成認定是「一個人用」，讓那些單身一人的顧客能安心享受「孤獨」滋味，蓋飯店就是典型例子。蓋飯是日本的庶民食物（日文「丼」），有點像香港的碟頭飯，一人一份，不必跟人分享。連鎖蓋飯店在日本多不勝數，其中熱門的牛丼店港人不會陌生，除了在港扎根多年的一家，另一家熱門店亦傳即將來港。今次就有一間在日本專賣天麩羅蓋飯（日文「天丼」）的店舖來港開業，搶先一步帶來新選擇。

成為庶民食物的條件不僅是人人會吃，還有人人都會做。日本人稱為「丼」的蓋飯做法不繁複兼且飽肚，除了見於連鎖店及飯堂，也是日本主婦擅長的食譜。相比起擁有百年基業的連鎖品牌，專賣天丼的天吉屋，於全日本只有一家店，卻能在2013年開業至今五度蟬聯全國天丼獎，並迅速於台灣開設6家分店及香港店，實力不容小覷。

隔層陶瓷碗 延長保溫時間

日本人處事嚴謹，海外分店當然不容有失。香港分店的員工於開店前先到日本受訓，日本方面則派人前來監督及提供各種詳細指引。為了保持與日本店相若的質素，不僅是食譜有嚴格標準，如食材的長度、秘製的粉漿比例、炸油溫度和麵衣製法等，總店的指引細緻程度，連電飯煲及飯碗也有特別規格。以飯碗為例，特製的陶瓷碗特別高身但內部很淺，原因是設計仿照保暖杯隔層中空原理，讓米飯在上菜後不易冷掉，一直保持溫暖狀態。如此認真，難怪其中一款蓋飯天吉丼在開業第二年（2014）起連續5年蟬聯「日本全國丼聯盟」的天丼部門金賞獎，成為天吉屋的金漆招牌。

軟殼蟹丼香港獨家 必歎「孖條」炸蝦

此店的天丼獨特之處有二，一是「孖條」炸蝦增強口感，二是鋪面的柚子皮可中和油膩。秘製的天丼汁不算多，味道不濃，不會蓋過食材，特別是海產的味道。菜單方面，每個丼均有炸蝦，只是其他食材種類及分量有少許出入，比較特別的是All Star丼，上面獨有炸雞，至於香港限定的軟殼蟹丼則配上天麩羅皇帝菜。天吉屋的另一王牌是天幕御膳，以定食形式上桌，是唯一可以無限添飯的食品。餐廳建議有天麩羅、天丼及天茶泡飯3種食法，客人可跟隨指示牌逐個試，享受慢吃快餐的樂趣。天丼本油膩，這裏的分量又偏大，因此餐廳不僅提供無限添加的胡椒柚子汁沙律、牛蒡漬及白蘿蔔漬，還有罕見的牛蒡茶，出盡法寶助客人消滯。

■天吉屋

地址：旺角朗豪坊11樓25-29號舖

查詢：3105 0986

文：黃嘉希

編輯：王翠麗

電郵：food@mingpao.com