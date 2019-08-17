東京人氣扒房 勝在選擇多 靚牛挾猛醬攻上山頂

滋味美食——每份意大利紅蝦薄片（右，$198）都用了3隻意大利西西里紅蝦，鮮甜爽滑，加上特別熬製的油醋汁很惹味。至於手切牛肉他他配荷蘭汁（左，$198）則以日山和牛混合美國頂級牛肉製作而成，油潤又富肉香，配荷蘭汁一同食用，甚為滋味。（A）（馮凱鍵攝）

【明報專訊】山頂廣場因翻新工程而沉寂多時，近月終於有新餐廳陸續開張，其中最令人引頸以待的，莫過於來自東京六本木的過江龍美式扒房，牛肉高質多選擇，自家製醬汁富特色。在無敵山頂靚景陪伴下，鋸扒歎大餐，大時大節又多個好去處！

美澳日韓比利時 多地靚牛雲集

首度進軍香港的37 Steakhouse & Bar是東京人氣扒房，香港餐牌選擇明顯比總店更豐富。總廚Ken Kwok希望藉着香港的運輸優勢，把多種不同類型的牛扒引進店內，打響在本地扒房界的名聲。除了常見的美國安格斯、澳洲和牛，餐廳還供應日山和牛、1++級韓牛及比利時乾式熟成牛。可供選擇的牛肉部位亦相當多元化，以日本老字號日山和牛為例，餐廳特選3個部位，各有不同的肥瘦程度，口感亦各有特色。臀肉（rump）質感似瘦肉，脂肪比例低，肉味濃郁。肩胛肉（chuck roll）半肥瘦，富口感又不會過膩。近年較多人認識的板腱肉（flat iron）靠近肩膊位置，肉質軟腍富油分，Ken推介：「要我選擇的話，一定是flat iron！」

自製創新醬汁 凍黑椒汁清爽

要打破一般扒房予人拘謹悶蛋、一成不變的感覺，提供創新特別的醬汁可能是一條出路。餐廳提供5款自家製醬汁，黑椒汁是其中之一。一般扒房的黑椒汁溫熱香濃，難免掩蓋牛肉的油香及肉味。Ken以油醋汁作基調，加入日本醬汁、清酒、味醂、紅酒、黑白胡椒粒、乾紅辣椒及日本麻醬，製成口味較輕而又清爽的凍黑椒汁，適宜配日山和牛。荷蘭汁亦是扒房常見的醬汁，廚師們把醃好的乾葱放進日本雞蛋黃製成的汁醬，蛋香濃郁，宜配搭纖維較粗的美國牛肉。香草醬則選用6款香草，加入檸檬青及橄欖油製成。至於煙肉砵酒汁及香辣燈籠椒汁則加入了牛湯，調起的醬汁非常濃郁，Ken建議可配澳洲牛肉。

海鮮前菜開胃 生蠔依時令換產地

想食牛，也不一定要鋸扒，淺嘗牛肉小吃亦可過過口癮。為了增加牛肉他他的口感及風味，Ken以日山和牛混合美國頂級牛肉調味製作。另外又用日山A5和牛製成和牛玉米餅、迷你和牛漢堡等小食，以不同方式呈現牛之美味。餐廳開宗明義是扒房，各地靚牛肉自然是賣點，不過，其他海鮮前菜亦同樣開胃吸引。例如意大利紅蝦薄片、日本生帶子薄片配檸檬沙沙，甚至是大大隻生蠔。Ken表示，店內生蠔會依時令轉換產地，一般都是以海水味重、肉質爽身為主，拍攝當天供應的是來自西班牙的Arousa生蠔，客人可選擇簡單配傳統檸檬汁，又或以「生蠔3食」一次過細味木魚花啫喱配魚子醬、泰式羅望子醬汁及法式油醋汁3款口味。

扒房主打的客路當然是「食肉獸」，不過餐廳同層相連的還有主打輕食及創意甜品的餐廳Mina House。既有限時2小時的甜品自助餐，又有各式賣相精緻的甜品。集團糕點師Andrew Lau嘗試把傳統甜品拆開再重組，檸檬撻加入了蛋白餅、椰子雪糕及意大利黃桃；芝士餅就加入了紅莓柚子雪葩、雜莓及香橙片；紫紅色的「紫色夏天」則由黑加侖子慕絲、紅莓醬、紅莓柚子雪葩等合組而成。每款口味、用色及擺盤都不一樣，下次到訪山頂時大可一試。

■A：37 Steakhouse & Bar

■B：Mina House

地址：山頂山頂道118號山頂廣場1樓102至103號舖

查詢：2885 3320

文：黃怡穎

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com