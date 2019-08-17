創意的骰小吃 迷倒「牛魔王」

慢煮紅酒燴牛臉肉（左）、火龍果香蕉奶昔（右）——慢煮20小時後的牛臉肉，無論油分及筋位都變得腍滑入味，配薯蓉及菜蔬，感覺較輕怡。再來一杯火龍果香蕉奶昔，開胃又涼爽。（左$128，右$42，C）（林靄怡攝）

【明報專訊】香港的商場每隔一段時間就會翻新，總令不少foodie期待，翻新後會帶來什麼各式美食呢？除了山頂廣場外，將軍澳中心最近亦完成翻新工程，加入了不少新食肆，其中Moo Beef Café就主打多款牛肉創意菜式及小食，同時供應不同口味的牛乳類特色冷飲。

牛扒三文治近年在香港掀起熱潮，成為爭相一試的目標。新店看準潮流，推出一份4件的牛扒三文治。以美國安格斯西冷製成的牛扒肉香濃郁，醃過後蘸麵包糠炸香，加入芥末醬及蛋黃醬後，夾於多士之中，一試難忘。而平時我們吃威靈頓牛柳時，總擔心太大份，未必吃得完，這裏竟做出迷你版威靈頓牛柳，以酥皮包覆牛柳及蘑菇醬焗成。的骰細小，切半與好友分享，一人一小口，少食多滋味。如果想一次試勻幾款小食，Moo犇正好一次過滿足你3個願望，3款小食包括：迷你威靈頓牛柳、迷你澳洲和牛漢堡、迷你芝士飯波。澳洲和牛的chuck（肩胛肉）帶油脂，調味後打成和牛漢堡。如果點選正常大小的漢堡，更配有店內自製Nachos，比起平日常見的薯條更香口亦不怕膩。其他有趣的牛菜式包括：啟發自酥皮湯的牛頭包牛尾，製作需時的慢煮紅酒燴牛面肉，又或是慢煮咖喱牛腩等。別忘了叫一杯以蔬果及鮮奶調成的特飲，雖然味道偏甜，卻又醒胃又解渴。

■C：Moo Beef Cafe

地址：將軍澳唐德街9號 將軍澳中心L1樓137C號舖

查詢：2332 1236