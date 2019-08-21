Quicknote：雞尾酒也講求五行

【明報專訊】在風水玄學上，我們經常接觸金木水火土五行元素，原來在酒吧界，五行元素一樣可以發揚光大。Ozone推出全新「Five Elements」雞尾酒酒單，酒吧經理Oscar Mena設計出5杯分別命名為「Metal」、「Wood」、「Water」、「Fire」和「Earth」的雞尾酒，每杯也帶有該元素的特性、顏色、味道，盡顯這位墨西哥籍大師級調酒師的創意和心思。好像「Water」的裝飾是蠔殼，內裏盛載像珍珠般小巧可愛的乳酪爆珠。雞尾酒呈現的藍色，帶有少許鹹味的鮮味苦精（umami bitters），讓人恍如置身大海。為中和較強烈的伏特加與清酒，Oscar特意加入椰青水，打造清新滋味。而「Wood」則採用了以煙熏味見稱的Alipus Mezcal，其獨有的神秘氣息讓人一試傾心。另外，Oscar加入了朱古力苦精，以及具有薰衣草及柑橘氣息的Fernet Hunter苦艾酒，令味覺體驗複雜，是他最鍾情的作品。

■Ozone

售價：每杯由$148至$198不等（另設加一）

地址：香港柯士甸道西1號環球貿易廣場 香港麗思卡爾頓酒店118樓

查詢：2263 2270

整理：陳詠詩