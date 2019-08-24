出奇伍仁月 加雞鵝添菠蘿

【明報專訊】啖啖果仁粒的伍仁月餅常被取笑為「老餅」，有人更以「暗黑料理」來嘲諷。不過，鹹魚青菜各有所好，口感豐富的伍仁月一直在中秋應節食品市場穩佔一席位。今年更有不少品牌推出具自家特色的果仁月餅，加入辣雞絲、燒鵝肉、洛神花、菠蘿等。配搭絕對「估佢唔到」，試嘗一口，你還敢說它「老餅」嗎？

全桶月餅玩創辣脆雞

當KFC公布今年推出香辣雞絲果仁月餅時，不少人大感驚訝，更有人留言笑說「以為愚人節」。事實上，把燒雞拆肉製成月餅的燒雞月曾經流行一時，今天少數老餅家亦有供應。由「外國勢力」KFC經歷9個月研發及創作的新口味月餅，就取用品牌標誌性的香辣脆雞作餡，雞肉切成細塊後烘炒至金黃色，形成酥香口感。炒好後的雞肉再與杏仁、葵花籽及合桃拌勻，製成鹹香帶微辣的味道。香辣雞絲果仁月餅及黃金流心奶皇月餅都是今年新推出的口味，玩味包裝似足「炸雞桶」，吃過月餅後可開動內置LED燈，即變成「全桶燈籠」。今個中秋派對，除了食炸雞、薯蓉，還可歎一口炸雞味月餅！

叉鵝雙拼 「熏」香滿月

傳統伍仁月餅本來就有金華火腿絲，老餅家常以「伍仁肉月」稱之。但若放入蜜汁叉燒及燒鵝，又是另一番風味。連鎖燒味餐廳太興早在2004年就推出叉燒果仁月餅，多年來累積了一班捧場客。今年更把帶有煙熏香的「滿燻燒鵝」加入月餅之中，製作出「雙拼」款式的燒鵝果仁叉燒月餅。品牌指出，除了把鵝肉切粒製餡外，更特別保留鵝皮部分，以增加月餅的煙熏香味。至於叉燒則以肥瘦適中為佳，配秘製醃醬提升風味。燒鵝及叉燒為月餅帶來鹹香，而果仁則是豐富口感的來源，月餅中含有榛子、腰果、杏仁、合桃、瓜子仁及欖仁6款果仁，並加入糖蓮子。每件月餅均足料而「墜手」，建議大家開心分享。

「六仁」添花 甜中帶酸

雖說是伍仁，但當今老饕愈食愈「嘴刁」，用料上早就超出「5種果仁」的限制。以龍景軒為例，今年新推的洛神花伍仁甜腿月餅就用了6種果仁，包括合桃、腰果、松子、南瓜籽、葵花籽和杏仁。龍景軒點心主管盧健明解釋，各式果仁有大有細，各含獨特香味、口感及色澤，「南瓜籽色澤帶綠夠亮麗，腰果及原粒杏仁口感硬淨」。把各款果仁原粒放入月餅之中，才能組合出不同層次，切合「伍仁最重要是有口感」的風味。把洛神花伍仁甜腿月餅切半，看到的嫣紅果乾碎正是洛神花。經糖漬處理的洛神花酸度大減，切成碎粒後與果仁拌勻，甜中帶酸不膩口。由於果仁夠香口，讓人想起近年深受年輕人歡迎的健康穀物棒（Cereal Bar）。老套或時興，其實只是一線之差。

鳳梨助陣 酸香鬆脆

同樣是伍仁月，香宮中菜廳總廚張浪然在果仁的選材上相對傳統，以瓜子、芝麻、杏仁、合桃及欖仁為基礎。其中杏仁及合桃來自美國，取其大粒、鬆脆及香口的優點，為月餅添香。各款果仁會先入焗爐烘香，再打碎做餡，張浪然強調：「果仁切忌太碎，會失口感。」香宮今年推出的迷你鳳梨伍仁月餅，味道酸香，靈感來自台灣鳳梨酥。張浪然選用新鮮美國菠蘿，切碎後以高溫烹煮，收乾水分後加入麥芽糖及鹽調整酸度，過程與煮菠蘿醬相近。餡料煮好後再與果仁混合，以曲奇皮包覆，以小刀切半時即可感受到外皮非常鬆脆。由於月餅不含防腐劑，記得要放入雪櫃存放，並在兩星期內食完。食用前可先置於室溫解凍，但不建議翻熱，以防牛油餅皮出油影響口感。

■Info

◆「全桶」雙月．雞絲×奶皇（$275*）

註：*包括3個香辣雞絲果仁月餅及3個黃金 流心奶皇月餅

銷售點：月餅券於部分香港肯德基餐廳有售

查詢：2745 2903

◆滿燻燒鵝果仁叉燒月餅（$218/4個）

註：9月8日或之前優先價$198/4個

銷售點：全線太興門市

查詢：2111 6706

◆洛神花伍仁迷你月餅（$508/4個）

銷售點：龍景軒（中環金融街8號香港四季酒店4樓）

查詢：3196 8708

◆迷你鳳梨伍仁月餅（$368/8個）

銷售點：香宮（尖沙嘴麼地道64號九龍香格里拉大酒店地庫1層）

查詢：2733 8483

文：黃怡穎

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com