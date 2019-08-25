家常便飯：抹茶蔬食咖喱 溫潤的綠色滋味

【明報專訊】咖喱起源於印度，在泰米爾語中，「kari」是「醬」的意思；最初是為了去除羊肉的羶味，後來這種混合香料傳到亞洲和歐洲，各地融合了當地的香料，演變成不同風味的咖喱，例如泰國咖喱的香料有蝦醬、檸檬葉、香茅、南薑，還有以紅辣椒為主的紅咖喱，新鮮綠辣椒的超級辣的綠咖喱。但無論哪種，都是味與香的調和，除了增加色香味，也促進胃酸分泌，令人胃口大增，延長食材保存的時間。

蜂蜜番茄醬調製咖喱磚

日本咖喱的香味可能比不上印度咖喱，但甜味較濃，容易入口，配米飯一流，更重要是速食咖喱磚的發明，使咖喱飯可以普及至家家戶戶的餐桌上，加水加新鮮的配菜，香濃開胃的咖喱便可以上菜了。肥丁不吃辣，一直自己調製咖喱粉，製成咖喱磚豈不是更加方便！將咖喱粉預先炒香，加入蜂蜜、番茄醬以及法國菜常用的roux（牛油麵粉糊），拌好壓模放進冰箱，隨時都可以用，煮出來的咖喱汁香滑濃稠，味道可自己斟酌，又吃得安心。

以茶入饌已經行之有年，茶葉不僅能給菜餚帶來獨特的香氣，還能解油膩。龍井蝦仁、茶葉蛋、茶泡飯我們都耳熟能詳。當咖喱遇上抹茶，又是怎麼一種滋味呢？先旨聲明，這點子不是我發明的，日本京都某大抹茶老店，早就將這意念製成方便的抹茶咖喱料理包，加熱打開就可以拌飯拌麵。

抹茶香苦之層次

肥丁學着做了一道全蔬食咖喱，自己做了較甜的日式咖喱磚，正好中和抹茶深邃的甘苦味道，咖喱飄出茶香的感覺，配上熱騰騰的白飯，溫和而有韻味，竟然碰撞出奇妙的火花。抹茶的分量，可依每人不同的口味調整，除非真正抹茶控成癡，特愛抹茶重苦味，否則一開始不要加入太多抹茶。抹茶的選擇也要講究，上好的茶道級抹茶，味道不苦，但被咖喱稀釋了反而茶香不突出。太苦的次等抹茶，苦味太濃口感又不好。肥丁選了抹茶老店的料理用抹茶，茶香和味道跟咖喱融合相當好，抹茶控一定要動手試試看。

◆自製咖喱磚

※材料 （可製作120克的咖喱磚）

•自製咖喱粉（可以用現成的咖喱粉）……4大匙

•苦茶油（選冒煙點高的油）……4小匙

‧蜂蜜……5小匙

•自製番茄醬（也可以用巿售的番茄醬）……1½大匙

‧低筋麵粉……4大匙

※做法

1. 將苦茶油倒入鍋中，加熱至看到油紋，倒入咖喱粉，以最小火爆香，再加入蜂蜜，拌勻。

2. 加入番茄醬和低筋麵粉，炒拌成散糊狀，肥丁用油不多，麵糊會鬆散一些。

3. 咖喱粉含有薑黃會染黃冰格，放入麵糊前鋪上保鮮膜，將麵糊放入模中壓緊，每份重約30克。直接用保鮮膜包好用手塑形也可以，方便自己就行了。

4. 待完全冷卻成固體狀後，將一塊塊的咖喱磚用保鮮膜獨立包裝，存放於冰箱冷凍。

■小叮嚀

˙這咖喱磚的用法和現成買到的一樣，一塊30克的咖喱磚可用500毫升的清水泡開，溶解後便可煮成咖喱醬，分量足夠2 至3人享用。

˙材料中沒放調味料，方便配合不同口味的食材，烹調時再加入便可以了

˙喜歡辣的朋友，烹調時可適量加入辣椒粉（Paprika or Cayenne Pepper）或胡椒粉Black & White Pepper。

◆抹茶咖喱

※材料 （2人份）

‧洋葱……1顆約160克

‧紅蘿蔔……1根約130克

•番薯……2小根

•玉米筍……3根

•秋葵……3根

•蘑菇……3顆

‧自製日式咖喱磚……2塊（70克）

•椰子水……60毫升

•楓樹糖漿……30毫升

抹茶

•料理用抹茶（丸久小山圓）……5克

‧冷水……200毫升

※做法

1. 洋葱去皮，切小塊。紅蘿蔔去皮，滾刀切丁。番薯去皮，切小塊，泡在水裏防止氧化變黑。

2. 秋葵去蒂、切丁。玉米筍切丁。

3. 蘑菇不要水洗，否則蘑菇的香氣會流失很多，用濕的廚房紙巾抹乾淨表面，切厚片，煎香時蘑菇體積會收縮，所以不用切太薄。

4. 抹茶粉加入冷水，用電動打泡器打散，放入冰箱備用。

5. 平底鍋放少許油，加入切片蘑菇，加入少許岩鹽，小火炒香，蘑菇盡量鋪平在鍋面，炒蘑菇不要翻拌太多，先把一面煎香，再翻另一面，更能鎖住蘑菇的香氣，炒至蘑菇飄出香氣，輕微收縮，就可以起鍋。

6. 不用洗鍋，接着放入洋葱炒香，取出一半的洋葱。

7. 加入紅蘿蔔和番薯，炒至番薯表面微焦，加蓋悶3至4分鐘，直至紅蘿蔔變軟為止。

8. 蘑菇回鍋，放入咖喱塊，加入椰子水溶解咖喱塊，翻炒至咖喱黏附在食材表面。

9. 加入楓糖漿，翻炒一下。

10. 最後加入抹茶，攪拌均勻，起鍋，拌飯一起吃。

作者簡介：愛用新鮮時令食材，貫徹天然無添加的原則，於是，家中的廚房成了烹飪工作坊，餐桌成了美食攝影棚：www.beanpanda.com

文、圖 // 肥丁

編輯 // 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao