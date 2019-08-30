蒸氣剁椒魚頭 酸辣鹹鮮交纏

【明報專訊】以辣聞名的菜系，還有湖南的湘菜。湖南人口味重，喜歡酸辣而非麻辣，着重呈現食材原味，而湘菜的辣亦富不同層次的香。剛進駐將軍澳的湘薈，大部分食材及主廚都來自湖南，主打傳統湘菜風味。

湘菜最具代表的菜式莫過於蒸氣剁椒魚頭，被視為湘菜的靈魂菜式。餐廳選用鮮味重的大頭魚魚頭作主角，配上來自湖南長沙的香料。首先將紅、黃七星椒剁碎，加入薑蒜和啤酒等調味料來熬製湯汁，最後將湯汁淋在已經蒸熟的大頭魚魚頭上，整道菜就完成了。這個菜味道酸辣鹹鮮，魚頭鮮嫩肉滑，讓人回味無窮。若再加上魚麵配搭食用，湯汁滲入麵條裏，更令人一吃難忘。

貼心酸菜魚 菊花中和辣味

至於干鍋茶樹菇一直是湖南家常菜，餐廳就再加入珍貴的羊肚菌，炮製出這道惹味有鑊氣的菜式。來自湖南的茶樹菇有嚼勁，而雲南的羊肚菌則肉厚又帶鮮香。主廚以高湯將味道提出，再以石油氣爐上菜，不但能保持熱度，兩種菇菌也愈燒愈入味。

餐廳雖主打湘菜，但也有供應深受港人歡迎的川式酸菜魚。餐廳主廚楊宇說：「為照顧香港女生的口味，特地將傳統製作酸菜魚的鯇魚換成鱸魚，鱸魚相對較少骨，吃起來容易，所以較討女生歡喜。」而他亦堅持自己醃製酸菜，不用市面上的現成酸菜，同時配上蘿蔔、泡菜及紅薯粉，並加進菊花，中和辣味。

彈牙大鮑魚燜雞 一拍即合

說到性價比較高的菜式就非鮑魚燜土雞莫屬，大大隻澳洲鮑魚爽口彈牙，而土雞則皮香肉滑，兩者燜得非常入味，配上白飯令人停不了口。另外，石門肥腸也是重點推介，賣相看似很辣，但其實廚師已將辣椒子全挑走，只留下辣椒皮，用作「整色整水」而已。大廚先把豬大腸清洗好幾遍，將腥臭味及髒物除掉，再以慢火熬製，將湯汁鎖在裏面，最後才放入辣椒。

湘薈

地址：將軍澳唐俊街12號天晉滙 1樓120至121號舖

查詢：2623 9989