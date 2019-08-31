食譜３：腐乳白汁雞肉意粉（2人分量）

【明報專訊】食材：

長通粉 180克

油 2湯匙

麵粉或生粉 2湯匙

牛奶 225毫升

腐乳 1磚

急凍熟雞胸 1件

步驟：

1. 水滾後放入長通粉，煮熟後瀝乾備用

2. 雞胸連袋煠10分鐘，或放入微波爐叮3分鐘

3. 用叉把雞胸肉撕成雞絲（圖E）

4. 開中火，在小鍋內下油，冒出白煙後加入麵粉，然後快速將麵粉和油拌勻，轉深色後加奶，持續拌勻至稠身，再放入腐乳

5. 加入通粉及雞絲，拌勻收汁，然後上碟

● 貼士

隨意配搭不同粉麵

其實各款意粉都可配白汁，今次Gary隨意取出一包長通粉烹煮。若你家中備有扁意粉、天使麵、螺絲粉等，亦可搭配此食譜。至於煠煮時間則可按個人口味，或食材包裝指示而定。

生粉食油煮簡單版白汁

傳統法式白汁是以牛油、麵粉和牛奶煮成，但少開伙的家庭，未必有齊以上食材。Gary提議大家可以生粉取代麵粉，煮食油取代牛油，製作成簡單版白汁。近年植物奶興起，不少人都轉以取代牛奶。Gary指在烹調白汁時，植物奶同樣可以取代牛奶，效果相近。

腐乳蝦醬創獨特口味

今次Gary在白汁中加入腐乳，使意粉風味更獨特。他建議如果家中有芝士，亦可以直接加入意粉中，組成傳統風味的白汁芝士意粉。不妨發掘一下廚房中有否可用之材，多花點創意巧妙運用，例如可把蝦醬加入白汁之中，若冰箱內剛好儲存了大蝦乾或櫻花蝦，即可取用，組成香口惹味的蝦乾蝦醬意粉。