家常便飯：款待自己的料理 番茄芝士焗豬

【明報專訊】亞馬遜大火，非洲又大火，大自然「告急」，敲起警鐘，人類離末日究竟仍有多遠？有說這並非純然是天災，與過度發展及伐林有莫大關係，背後牽涉畜牧業。而畜牧業似乎也在泥沼中，每三五七年，總會迎來一趟雞瘟或豬瘟，殺豬殺雞殺牛，復又養豬養雞養牛，繼續作孽，樂此不疲，我也是其中一分子。近半年受非洲豬瘟影響，新鮮豬肉價格一直上漲。上周朋友生日，為她做了一席家宴，用到豬肉的菜式，包括章魚豬骨煲蓮藕湯、節瓜燜腩排及豬膶炒蜆，一盒材料，居然花了一百七十多元！嚇壞人。為了自己和地球，茹素是一個解決方法嗎？一邊做這道焗豬排飯，不禁反覆思考。

西班牙急凍脢頭 性價比高

我不常做大塊肉的菜，技術問題，很易煮過火，不然太生，後來試玩慢煮棒才比較有信心。再後來，居然被我找到一隻貨源穩定的西班牙急凍脢頭排，大大改變了我的習慣，尤其在豬瘟肆虐之際，冰格常備的這純種杜洛克豬肉（Duroc pork），不僅比新鮮豬肉便宜，而且更好吃，解決了不少煩惱。杜洛克豚是歐洲紅毛豬品種，價錢低於黑毛豬，性價比高。未煮時驟眼看去油脂好像太多，但由於分佈平均，煮後口感柔軟細嫩，豐腴味美，脢頭更是豬最嫩滑的部分之一，無論怎樣煮也不柴。

我選購的牌子來自Batalle農場，能在揀手食材店找到，見網上也可訂購。一包約100元，共有4塊，2人家庭可分兩次吃，一點都不貴。我會用來炒黑椒豬扒麵或與番茄洋葱同燜，甚至宴客時，以鹽麴略醃，直接煎熟後醮柚子胡椒，也見得人。豬瘟後，我索性以同牌子的豬絞肉和豬𦟌取代新鮮豬肉，不僅不用跑街市也隨時有肉吃，而且省了工夫與時間：它完全不用拍鬆醃蛋白什麼的，解凍直接煮，廚藝再差的人，都能夠煮出美味肉食，吃後，更感覺走不了回頭路。

以前我也做過焗豬扒飯，後來不敢試做，因為那塊豬扒只給我又乾又柴的記憶。就算近年煮藝有所長進，間或去豬肉檔買新鮮豬扒，花盡時間和心機處理，效果也不理想，令我更鍾情於這隻西班牙進口豬，只要買得到，豬扒焗飯已經成功了一半！

快餐店名物 醬汁是關鍵

豬扒焗飯是香港快餐店的經典名物，平民得來豐盛，紅紅的茄汁拌飯，特別開胃，有肉有蔬菜，加上鋪滿焗得焦脆的芝士，香口惹味，難怪受食客歡迎。豬扒雖然是主角，但醬汁於我是豬扒飯好吃與否的關鍵，人人都有獨門秘方，但總不及以新鮮番茄蓉製作的。每次我都用大肉茄做基底，略煮後去皮放涼，花一分鐘以雙手將之握成蓉，茄汁茄肉全部留起，味道貨真價實，是以支裝茄汁所做的假茄醬不能比擬的。推介這個方法，因為不用花時間切材料，但我總留起一個番茄切塊狀，以增加口感，也讓焗飯看起來更美觀。醬汁要有層次味，也得慢慢把洋葱、乾葱和蒜爆炒至焦糖化，全體軟下來變啡色後，便可以與茄蓉和其他佐料同煮。

做好醬汁，可準備豬扒及飯。豬扒先撲上麵粉，煎前浸一浸蛋漿，可營造香口皮脆之錯覺，而且不用煎至全熟，留兩成在烤箱裏加熱，成品才會嫩滑多汁。為了方便食用，我會先把豬扒切成條狀再鋪飯面，並可順便檢查熟度，調校烤焗時間；至於飯，必須要加蛋炒底才美味，炒底的秘訣是先將剛煲好的白飯吹涼，略乾後更易拌炒至米粒分明，而且煎豬扒時會剩了蛋漿，配在一起炒飯，倍添滋味。如此這般，豬扒飯的3個步驟：製醬汁，炒飯，煎豬扒便好了，最後只需把它們組合。飯薄薄鋪一層便可，所有食材加起來，不是不「漏」的，但芝士與醬汁一定要放滿 ! 我這次用了mozzarella，有時會與Parmesan Cheese混合烤。

豬扒焗飯是款待自己的料理，累的時候，嗅着烤箱傳出的香氣，心想，除非我再買不到這款豬扒吧？茹素的日子，慚愧得很，好像還遠着呢，唯有減少吃，且懷着感恩的心情，吃最好的。感謝來自西班牙的豬扒 ! 只要試過，便不會覺得我誇張了。

◆食材(二人份)

豬扒2塊、番茄5個、洋葱1個、蘑菇數顆、雞蛋 2隻、乾葱2顆、蒜3瓣、麵粉少許、芝士1碗、白飯兩碗

調味料：茄膏2湯匙、豉油1.5湯匙、糖1茶匙、鹽適量、黑胡椒適量

◆做法

1. 4個番茄洗淨後在背後以刀劃十字，以熱水煮約10分鐘至皮破開

2. 把番茄撈起，去皮後放涼，在大碗中以雙手握揑成茄蓉，備用

3. 餘下一個番茄切塊，蘑菇切片，洋葱切塊，乾葱和蒜瓣切碎備用

4. 豬扒解凍後，兩面抹上鹽和胡椒略醃，備用

5. 準備醬汁，熱鍋爆炒洋葱5分鐘，調中細火，半軟後再下蒜和乾葱炒10分鐘至轉色

6. 加進蘑菇略炒，下茄蓉煮滾，茄膏、豉油、糖同放，另外加半碗水拌勻

7. 最後下番茄塊，讓茄蓉煮15分鐘至稠（如太快乾可添水），以少許鹽調味，關火備用

8. 以較多的油燒熱煎鍋，把雞蛋打發成蛋液，先為豬扒拍上麵粉，兩面再浸蛋漿然後立即放鍋上煎

9. 視乎厚薄，每面以中火約煎一分半鐘，再轉細火把兩面煎至金黃（全程不多於5分鐘）

10. 豬扒盛起放涼，切條狀備用

11. 熱鍋下餘下蛋漿，立即倒下白飯，拌炒至蛋花均勻，盛起

12. 焗盤先鋪白飯，放豬扒，淋上茄醬，最後鋪上芝士。焗爐預熱180度，把組合好的豬扒飯烤約20分鐘至表面金黃即成

文、圖//饒雙宜

編輯 // 陳志暘

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