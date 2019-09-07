遊淺水灣舌尖快閃泰國 豬頸肉薄餅 破格香口

泰式「女婿」酥炸黃金蛋——半熟水煮蛋外層包覆雞肉碎及麵包糠，脆炸後切半。除了放入脆羅勒葉及炸香葱外，又添加了以15款香草及食材製成的醬汁提味。（$55）（黃志東攝）

烤鴨紅咖喱（右）、「瞞着她」roti薄餅（左）——薄餅上放滿烤過的豬頸肉粒，除了有一層辣椒醬外，還淋上椰奶，灑有炸蒜及炸葱頭，非常香口。紅咖喱加入荔枝及浸製過的意大利柑桔，入口時帶果香，適合配白米飯或原味roti一起品嘗。（右$195；左$95）（黃志東攝）

【明報專訊】泰國一向是港人的外遊熱點，無論是陽光海灘或夜市小食，都令人無時無刻想來個任性快閃。若未能說走就走，不如近近地到港島南區與陽光玩遊戲、暢游碧海。累了餓了，就到沙灘旁那新開業的泰菜館，嘗嘗重口味金邊粉、配搭創新的roti薄餅……看着一室色彩繽紛的擺設，還以為自己穿越隨意門到泰國去了。

餐廳以Sip Song為名，在泰文有「12」的意思，每款菜式都包含了最少12種食材及香料，味道豐富多變正是泰菜的特色。總廚Nuch Srichantranon表示，希望每位訪客都可以在餐廳內啜一啖（sip）美酒，聽聽歌（songs），悠閒享受泰風情。Nuch自小在泰國南部城市Satun的海邊長大，今次主理這家與海為伴的新店，他可以在開放式廚房中一邊看海一邊下廚，十分滿足。

花逾6小時 炮製獨家紅咖喱

許多遊客到泰國夜市掃街，必會叫一客原味或香蕉味roti。但Nuch卻破格把炭燒豬頸肉放在roti上，豬頸肉慢煮後燒烤，外香內嫩滑。薄薄一片roti上，除了放有香草油、椰奶、炸蒜及炸葱頭等配料之外，還塗抹了一層自家秘製的chili jam（辣椒醬），以多種來自泰國及印度的辣椒調製而成，辣度輕微，趁熱食風味最佳。

以為Nuch會以「秘密」為由拒絕透露菜式用料及製作技巧，但他卻大方分享，更說：「沒有什麼獨門秘技，純粹是勤力，從細節上下苦功。」除了每日炸蒜、炸葱頭、炸羅勒葉外，菜式大部分醬汁亦在店內自家秘製及調校，以烤鴨紅咖喱為例，「我夠膽說香港近九成的泰菜館都是從供貨商購入咖喱醬，但這裏的卻是新鮮自製」。惹味香濃的紅咖喱醬歷經最少6小時才製成，除了加入了10多款香料，更添加了鮮荔枝肉，以及用泰國白蘭地浸製過的意大利柑桔，不過甜也不會太酸，正可平衡紅咖喱的濃香。經烤焗的鴨髀及鴨胸肉質香嫩，蘸紅咖喱特別惹味。

招牌金邊粉 香辣煙韌

店內供應多款泰式炒粉麵飯，Nuch笑說：「有客人幾乎一星期幫襯5日，每次都食冬蔭功炒飯，開業才1個月就成為我們的常客。」除此之外，不辣的泰式炒米粉亦是招牌作。由於不少食客幾杯啤酒下肚後，總愛嘗濃味菜式，醉香香辣金邊粉正是廣受醉酒之人歡迎的泰國地道粉麵。金邊粉由泰國入口，煙韌有咬口，加入約 30 種香料及食材炒製，帶蛋香、辣香等多重層次，重口味程度僅次於香辣咖喱炒蜆。

■Sip Song

地址：淺水灣海灘道28號114至115號舖

查詢：2328 8285

文：黃怡穎

編輯：王翠麗

電郵：food@mingpao.com