知多啲：豆蓉豆沙太「黑」 多留自用

【明報專訊】無論是大歡喜的榮哥或美其香的岑獅都認同，昔日豆蓉月或豆沙月的地位比蓮蓉月次一級，售價亦然。參照1958年奇華餅家的價單，一盒4個雙黃蓮蓉月售$8.4，雞油蛋黃月售$5.2，最廉宜的則是玫瑰豆沙月，一盒售$3.6。那年代不少人供月餅會，供滿1年便可得月餅若干盒。奇華餅家亦在1958年首次推出月餅會，分設全份及半份。若選全份月供$5，供滿1年便可得5款（共10盒）月餅，贈送大鏡盒花餅及結婚禮餅。掌故專家鄭寶鴻解說：「10盒月餅之中，大多人會把雙黃蓮蓉月用作送禮，伍仁月、蛋黃燒雞月或金華火腿月之類，通常贈予長輩。至於豆蓉月、豆沙月或純正蓮蓉月，由於內餡黑溜溜的，賣相不夠得體，則會留在家中自己享用。」

七星伴月送客有睇頭

講求體面的商家客戶，送禮則更重睇頭。鄭寶鴻說：「最名貴的當數七星伴月，以玻璃或鏡面五彩紙盒包裝，售逾20元一盒（註）。中間有個大月餅，一般是蓮蓉月（雙黃或三黃或四黃），另外有7個不同口味的月餅相伴。」他補充，商人一般會把一大盒七星伴月，連同兩隻燒雞及兩支洋酒，送予有業務往來之合作對象，以示友好。

註：奇華餅家1958年月餅價單，標價為$20

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