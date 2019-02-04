$1688懸浮下午茶 歎「黑鑽」「金牛」滋味

【明報專訊】每位售價$1688的下午茶，你試過未？作為城中焦點的尖沙嘴K11 MUSEA，內有多間本地及過江龍餐廳，其中更有餐廳推出富貴下午茶套餐，以Beluga魚子醬、黃金和牛、軟殼龍蝦等多種名貴食材作招徠，各款鹹甜點華麗精緻，尤其當你品嘗到那個以金箔包裹的A4和牛，絕對有一啖一黃金的奢華感覺。

位於尖沙嘴的新商場K11 MUSEA剛開幕，不少海外過江龍餐廳、商舖爭相開設。商場本身的吸引力也不少，由100個本地及國際建築師和設計師聯手打造，室內設計猶如一個精緻藝術館，充滿藝術氣息。新店Artisan Lounge正是以整個商場的大自然元素作為設計靈感。餐廳採用開放式設計，雖置身商場中央「無遮無掩」，但也有不少花草作裝飾，既有空間感之餘，抬頭亦能飽覽整個室內設計佈局。

10克魚子醬粒粒飽滿 「和牛磚」油脂豐腴

環境氛圍固然吸引，另一個吸睛賣點自然是餐廳提供的據說是全港最貴下午茶Musea（$1688/位）。當中最吸引的肯定是那罐重量達10克的Beluga魚子醬。大家都聽過Beluga吧，以每粒魚子都非常飽滿和大顆見稱，而市面上同等級的魚子醬，每30克約售2000多元，所以即使這個下午茶的價錢高昂，但又確是物有所值。香港人，不要那麼錙銖必較了，不如拿起一塊俄羅斯布林餅，把一小勺「黑色鑽石」舀在餅上，配以法國酸奶油，嘗一口奢侈的滋味吧！論浮誇還有眼前這個黃金和牛，以金光閃閃的金箔包裹日本A4宮崎和牛，目測和牛至少有兩厘米厚，遠看還以為是有一塊大金磚在眼前呢！這個黃金和牛配上喜馬拉雅山岩鹽同吃，油脂豐腴。

「平民」下午茶 血鴨包富肉汁搶鏡

每位1600多元的下午茶，又的確不是我等庶民能隨便品嘗。這裏也有供應較「平民」的傳統英式下午茶——Artisanal（$690／2位）。價錢雖是「平民價」，但用料與心思一點也不馬虎，英式鬆餅將平日的提子乾換成蔓越莓，再塗上自家製玫瑰果醬、法國血橙果醬及忌廉，入口較濕潤和鬆化，不會過乾。至於三文治，懂吃的，自然知道青瓜三文治是英國人不可或缺的下午茶，這裏吃的跟平日的不同，廚師先以青瓜和酸奶油製成餡料，再用麵包將餡料包實捲成條狀，最後將溫室青瓜刨成薄片放在麵包表層，咬下去不帶草青味，反有一種爽脆口感。其他鹹點還有法式血鴨包，先慢煮血鴨胸，再以中式包點皮作底。一口一啖，肉汁豐富。

除供應下午茶外，也有多款單點選擇如櫻花大蝦漢堡、麵醬雪魚扒等。櫻花大蝦漢堡以白麵包包裹虎蝦、木魚片及牛油果，再配上灑上紫薯粉的番薯條和櫻花蛋黃醬，賣相討好之餘，亦夠飽肚。

■ Artisan Lounge

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號 K11 MUSEA 008-008A舖

價錢：Musea下午茶套餐（$1688／位），需3日前預訂；Artisanal下午茶套餐（$690／2位）， 全日供應

查詢：2601 3428

文：盧靖賢

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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