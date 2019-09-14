下午茶四部曲 「蝴蝶之吻」軟綿誘人

【明報專訊】對港女來說，在一個舒適優雅的環境下，與閨密邊分享心事，邊歎下午茶絕對是件賞心樂事。The Butterfly Room就完全能符合女生的要求，整個餐廳散發着濃厚藝術氣息，牆身以蝴蝶標本作點綴，淡綠色的座椅及貝殼形藤椅帶高尚格調，將餐廳的氛圍提升。

鴨肝棒棒糖入口即化

下午茶以四部曲送上，先來一輪鹹點，銀色小層架放上6款迷你點心。有以蘇格蘭三文魚做成的小卷，三文魚刺身包裹着三文魚沙律，上面再放有三文魚子，油脂豐腴，鹹味適中。鴨肝棒棒糖的顏色和外形非常吸引，外層以車厘子果凍包裹着來自法國品牌Rougie的鴨肝慕斯，口感綿密，入口即化。還有黑松露法式鹹撻，餡內有蛋和黑菌醬，松露切絲放在撻面上，吃後留有一口松露芳香。而第二道菜是牛油果蓉紅椒三文治，一個全素的9層三文治，不同口味的麵包將餡料分隔，既輕盈又清新。接着送上的就是經典英式鬆餅及瑪麗蓮蛋糕，並配上奶油忌廉及自製果醬。

9層三文治「素」繽紛

來到最後，就是由專人推出的糕點車及巧克力車，車上放有十多款甜食，令大家眼花撩亂，無從入手。車上各類精緻甜品都是香港瑰麗酒店區域餅房行政總廚Holger Deh及其廚師團隊的精心製作，Chef Holger曾在北京王府半島酒店、柏林君悅酒店等多間酒店的餅房工作，更創立了自家朱古力品牌，研發出朱古力款式Holger Deh Or Noir, 71.5% 及Lait D'or by Holger Deh, 46.2%，稱得上是朱古力界的新星。侍應會將糕點車及巧克力車推到客人的餐桌旁，大家可點選自己喜愛的甜食。其中，法式千層酥最得記者歡心，多達百多層的酥皮夾着雲呢拿吉士醬，咬落酥脆香口，甜而不膩。總廚Holger亦强烈推介他的黑森林蛋糕，「黑森林蛋糕是我家鄉德國的著名甜點，我也是它的忠實粉絲，希望我的黑森林蛋糕能帶給客人最傳統的味道」。蛋糕融合了櫻桃的酸、奶油的甜和櫻桃酒的醇香。而他的王牌甜點「蝴蝶之吻」亦是不容錯過，軟綿綿的棉花糖中包着柔滑朱古力，中間綴以濃郁的柚子果醬，相信對朱古力不太感興趣的人都會另眼相看。

■The Butterfly Room

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號 香港瑰麗酒店2樓

供應時間：首輸下午2:00至4:15；次輪下午4:30至晚上6:30

價錢：$720／2位；另加$260，可享用兩杯Delamotte香檳

查詢：3891 8732