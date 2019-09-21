摘星後旅行尋新意 名廚玩味花園 酸甜點點綠

Ping Yuen Chicken, Lotus Foie Gras Rice——本地百日平原雞內藏日本米飯，更拌入了雞肝粒、鵝肝粒，經煙熏後再嘗味。雞皮輕微熏香，雞肉鮮嫩富肉汁，日本米飯帶雞油脂香及清爽荷香，真是一道層次豐富的「八寶雞」。（註一）（蘇智鑫攝）

Nagasaki Nodoguro, Spinach, Enoki Mushroom——來自長崎的喉魚魚肉質細嫩富油花，放於蒸熟的生麩之上，配香炒菠菜金針菇菜卷。魚件浸於以魚骨、雞肉等煮成的清湯，入口清鮮甜美。（註一）（蘇智鑫攝）

The Green Garden, Tomato Extraction——綠意盎然的蔬菜沙律以逾20款蔬菜組成，有綠葉有鮮花。（註一）（蘇智鑫攝）

Shelled Hokkaido Scallop, Seaweed Jus——廚師自家調製海藻粉末、海藻牛油，連同扇貝肉放入扇貝內提鮮，以麵糰封面後烤焗，把扇貝的鮮甜及精華封存在內，打開扇貝殼時香味誘人。（註一）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】要成為城中話題新店，若非打着過江龍名店的旗號，或就要有星級名廚坐鎮，最近在中環開業的兩間新店就是例子。位於安蘭街的兩層式法日餐廳，由日籍名廚Mitsuru Konishi主理，他闊別香港飲食界3年，最近重出江湖，自然備受矚目。至於日本過江龍omakase名店亦在近月進駐大館，香港店由日廚Fumio Azumi主理，以一口流利英語解說菜式，客人吃得特別開懷。

法日料理 簡約精緻兼備

新店ZEST by Konishi隱身於安蘭街盡頭一幢飲食大廈之內，由日籍名廚Mitsuru Konishi（小西充）主理。他曾在多家星級法式餐廳工作，包括東京L'Atelier de Joël Robuchon、巴黎Taillevent等。2014年來港主理Wagyu Takumi時火速摘下米芝蓮二星榮譽，風頭一時無兩。但他選擇在2016年離開餐廳，近幾年甚少露面。「潛水」期間，小西充藉旅行探索新事物，尋找創作靈感設計菜式。最近他終於「浮面」，以新店作為他的廚藝舞台，帶來更精緻的法日料理。

餐廳佔地兩層，提供不同形式的餐飲體驗。上層（29樓）是和風酒吧兼用餐區，午市提供日式便當或丼物，入夜後轉為供應日式雞尾酒，氛圍輕鬆隨意。而28樓則為設有開放式廚房的主餐區，客人可邊吃邊欣賞小西充準備料理的風采。

開餐前，侍應會送上由大廚自家研製的全麥鄉村麵包（Pain de campagne）及牛油麵包（Brioche），更附上自家製牛油綴上醬油粉、綠茶粉和西班牙橄欖油。

20時令蔬菜組成開胃前菜

小西充認為所謂「法日料理」，除了集合美食及玩味之外，亦包含日式簡約及法式精緻的元素。單是一道名為The Green Garden的前菜，就用上超過20種時令蔬菜組合而成，有甘筍、蘆筍，也有茴香啫喱、黑橄欖碎等，甚至配上了油炸脆藜麥增強口感，又把本地農場出產的香草製成醬汁。而最精妙的莫過於最後倒進碟內的番茄汁，以幾種番茄製作後再過濾而成，酸酸甜甜很開胃。

木盒煙熏「八寶雞」 荷香撲鼻

餐廳選用來自世界各地的當季食材，例如日本海鮮、法國乳鴿，甚至是本地出產的食用花、平原雞。約100日大的平原雞經洗淨雞腔後，釀入以荷葉包裹的日本米飯及多種配料，包括馬蹄、洋葱、雞肝及鵝肝，做法有如中式八寶鴨。雞連同配料香烤至金黃鮮嫩後，再放入內藏迷迭香和百里香的特製木盒內，以山核桃木（Hickory）煙熏。切開雞腹取飯並拆件享用，雞油荷香撲鼻而來，令人欲罷不能。

■ZEST by Konishi

地址：中環安蘭街18號28及29樓全層

查詢：2715 0878

註一：9道菜嘗味餐單每位$1380，另加$780可享配酒（另設加一）

文：黃怡穎

編輯：林曉慧

電郵：food@mingpao.com