舊日二三事：郊外別墅度假 上世紀中$18晚

【明報專訊】上世紀中期，新界郊外有不少別墅及酒店均是富家子弟的遊玩熱點，容龍海鮮酒家的前身容龍別墅正是其中之一，與1949年開幕的青山酒店及1951年開幕的鹿苑酒店同處於青山公路上，是當時還未改名為屯門的青山的三大著名酒店。以青山酒店為例，開業時房租每晚18至50元，而同期每斤豬肉售價約3元以下。

同期沙田、大埔一帶亦有不少性質相近的建築物，當中位於馬料水的雍雅山房（1963年易手後改成餐廳對外開放）最具名氣，是粵語長片、電視劇的熱門取景地，謝賢、蕭芳芳、陳寶珠等明星亦是常客。至於以乳鴿聞名的龍華酒店則建於1938年，在1950年正式轉型為酒店，除了吸引不少明星度假，連金庸亦曾在此閉門寫作。除此之外，同區的華爾登酒店及沙田大酒店亦如是。相較之下，港島大坑的虎豹別墅就較受平民歡迎，花園依山而建，免費開放，吸引不少草根家庭同往遊玩。

此等別墅、酒店是上流社會知名人士流連消遣的場所，若非富戶難有能力消費。基層小市民想在假日出遊，多會參加本地旅行團。由《華僑日報》編輯吳灞陵在上世紀30年代創辦的「庸社」，可算是本地首個最具組織的旅行社。其後李君毅亦在1967年創辦另一旅行隊「山海之友」，朱維德（朱翁）則在1971年與油麻地小輪合辦「玉泉水陸旅行團」。朱翁笑指：「1970年代，我們三人算是獨霸天下（本地旅遊界）。」

據朱翁憶述，1970年代玉泉水陸旅行團的團費不過是6元，玩足整天。那年頭一輛大來客輪可載多達600人，但仍常常爆滿，「四星期前預先報名購票，四星期後落大雨都要去」。行程的目的點千奇百趣，遊大澳、南丫島以至大小鴉洲都有，是有趣而性價比高的合家歡活動。