百變牛油果、窩夫 吃出英倫滋味

Foie Gras Crème Brûlée——焦糖脆皮下的鵝肝吉士醬香滑濃郁，內藏鵝肝粒，可與綴上了脆炸豬皮粒的法式麵包brioche同吃。（$150）（楊柏賢攝）

Matcha Pancake Sweet——綠茶厚班戟設鹹甜兩種口味，圖中的甜版夾有焦糖香蕉，另配楓糖，可隨意淋上。頂層放有牛油果牛油，入口不覺膩滯。（$118）（曾憲宗攝）

Smash Chilli Avo——烤焗過的番薯取代常見的酸種麵包，配微辣牛油果蓉製成多士，伴有以椰子仿製的乳酪醬，即使是素食人士亦可食用。（$118）（曾憲宗攝）

Salmon Pokè——粒狀的三文魚及牛油果大小相若，兩者入口同樣豐腴脂香，底層放有調過味的藜麥，是倫敦總店其中一道大賣菜式。（$128）（曾憲宗攝）

Duck & Waffle——大廚解構正宗食法，先把煎蛋移開，把鴨腿拆肉、切碎，疊放在香脆窩夫上，再放回煎蛋並戳破流心蛋黃，淋上芥末楓糖後即成。入口時又鹹又甜，但無違和感，層次豐富。（$230）（楊柏賢攝）

Avo Bun Burger——原個牛油果去皮切開，取代漢堡包的麵包，夾着以番薯及紅扁豆製成的素餡餅。由於加入了椰子香草醬及醃椰菜，入口分外清新開胃。（$148）（曾憲宗攝）

【明報專訊】從前，英國總被取笑只有Pub Food，遑論談飲食文化。近年，多個名廚冒起，在倫敦開了不少型格十足的新餐廳，不斷為英國飲食圈注入正能量。以下兩間餐廳，一間以牛油果賣得街知巷聞，甚至把牛油果變成不同的形態，充滿新鮮感。而另一間就將法式油封鴨腿配上美式窩夫，從此便成了人氣名店。想在周末到這兩間潮店打卡，別忘了要先訂座！

■玩創牛油果 味道媲美鵝肝

牛油果是近年飲食界當紅食材，切片配酸種麵包更是不少文青Café店必備餐點。近日進軍K11 Musea的新店Avobar，卻以牛油果創作出許多你意想不到的配搭，以令人驚喜的滋味告訴大家，牛油果也可像孫悟空一樣有「七十二變」！

Avobar總店位於英國倫敦，自2017年開業以來，即以牛油果主題餐點成功吸引大眾視線。特地來香港安排新店開張的行政主廚Gareth Sanderson，有趣地把牛油果比喻作「素鵝肝」，形容兩者質感相近、入口同樣豐腴。以牛油果取代傳統麵包製作的漢堡，是Avobar的招牌作，中間夾着以紅扁豆及番薯製成的餡餅，以及青瓜、番茄、醃椰菜等蔬食，而白色醬汁則以椰汁及香草製成，碟內伴有芹菜根及豌豆苗，清新開胃。牛油果漢堡有3種口味，除了素食口味，另有以龍蝦肉作餡配上果香沙律醬，而牛肉配搭則是香港店的限定口味。

變身「牛油」 妙搭綠茶厚班戟

主廚介紹餐牌時笑說，只要掌握到如何「操作」牛油果，就可以將之演變成不同形態。他口中的形態可不只是常見的切片、切粒或打蓉，以The Ultimate Avo Toast為例，就齊集甜牛油果蓉醬、尚帶粒狀的牛油果青檸醬，以及切得幼薄的牛油果片，加上兩片香脆多士及薑黃流心蛋，組合一起，儼然成了一客翠綠的牛油果版All Day Breakfast。牛油果不免有點膩，廚師巧妙地加入氮氣打成泡沫，綴於意大利飯旁。在配襯綠茶厚班戟時，牛油果又化身成「牛油」質感，創作超乎你所想，入口卻意外地合襯。

細看香港店的餐牌，會發現不少富本地元素的餐點。例如由班尼迪蛋演變而成的餐點Florentine之中，竟然加入芥蘭伴菠菜。至於湯品Avo Muse，就以魚湯作底，配兩大粒包裹着牛油果的雲吞。隨着新店開張，餐牌會不停更新，陸續加入更多新菜式，牛油果控要密切留意。

◆Avobar

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea B2樓B201至4號舖

查詢：avobar_hk（Instagram）

■招牌鴨腿x窩夫 鹹甜交織

只要你曾經到倫敦旅遊或留學，十之八九都曾朝聖人氣名店Duck & Waffle。品牌幾年前曾在港開設期間限定店，訂座迅速爆滿。今個秋季，餐廳終於正式落戶中環IFC，帶來倫敦店的招牌菜之餘，更增設不少香港限定菜式以及外賣餐單，是今秋不能錯過的新餐廳。

「玩味」是Duck & Waffle的宗旨，香港店主廚Daniel Barbosa認為，倫敦人對新事物的接受能力極高，造就許多創意菜式的誕生。由美國南部傳統炸雞窩夫演變而成的鴨肉窩夫，正是大家必試的招牌菜，單是倫敦店就日售350份，他保守估計香港店可以日賣200份。以美式窩夫，配大大件即叫即炸油封鴨腿，面層放上一隻流心煎鴨蛋，食用前再淋上帶有芥末籽的楓糖漿。製作方法與總店如出一轍，單是油封鴨腿從醃製、油封到冷卻、脆炸，就需要3至4天時間準備。鴨腿肉外層微脆，鴨肉鹹香，有幾分似香脆版鹵水鵝。

除了招牌窩夫，球狀Spiced Ox Cheek Doughnut亦是倫敦店招牌菜。據說靈感來自中式包點，但卻在冬甩內釀入慢煮牛面頰，配杏桃醬，入口又鹹又甜。

大大份雪糕三文治 香港限定

香港店的餐牌之中有3至4成都是本地限定菜式，當中不少都加入了亞洲食材或元素。以日本北海道帶子為例，刺身會以蘋果、柑橘酢（Ponzu）及墨西哥辣椒調味，熟食則加入了煙熏味噌牛油、青瓜及白醬油。甜品方面，香港限定的款式除了有味噌吉士撻、心太軟配黑芝麻雪糕，還有雪糕三文治，以大大片粉紅色的馬卡龍夾着花生醬味雪糕，端上桌面時才驚覺意外地大份，需合幾人之力才能吃完。

◆Duck & Waffle

地址：中環金融街8號國際金融中心商場1樓1081舖

查詢：2267 6338

文：黃怡穎

編輯：王翠麗

電郵：food@mingpao.com