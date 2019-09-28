「鼎」級椰皇湯 戀上燒鵝香

【明報專訊】經過電視節目《阿爺廚房》的「洗腦」，當我們聽到「鼎爺」二字時，就自然聯想到美食。鼎爺（李家鼎）之前開設私房菜，但不少人抱怨價錢貴又難訂枱，普通市民難以嘗到他的手藝。今次鼎爺就照顧平民大眾的需要，開設以燉湯和燒味為主的餐廳鼎尚棋哥燒鵝湯館。

椰菜海皇湯 漁家做節好滋味

椰皇燉嫩雞是鼎爺力推的湯水，湯品以原個椰皇呈上，味道清甜。他說：「每盅湯要用上兩個椰皇的椰皇水，先將椰子肉、香茅放進椰皇水內煮滾，加入香茅能提引椰子味，再放雞肉慢煮20分鐘，最後加入椰漿，放回椰皇內燉1.5小時。」燉湯的材料新鮮，毋須加任何調味料已有濃郁的椰香味。若你愛藥材味濃的湯水，可試試寧神川芎天麻燉雞湯，加入了天麻、玉竹、杞子等多種藥材與烏雞一同燉製，相當滋補，藥材味濃郁卻沒有絲毫苦澀。至於椰菜瑤柱海皇湯，據說是漁民的至愛，他們甚少煲湯，只會在過時過節才以椰菜、瑤柱、冬菇及曬乾了的蠔豉、蝦乾等海味燉湯，鮮味十足。

限量「飛機燒鵝」 滋味送千里

這間餐廳是鼎爺及黎樹棋（棋哥）合作的餐廳，因此可以嘗到兩位的拿手絕活——靚湯和燒鵝。棋哥指：「鵝隻每天由江門石井運來香港，再以荔枝柴熏燒鵝，燒約45分鐘。」燒鵝表皮油脂滿溢，香氣撲鼻；鵝肉脂肪分佈平均，入口帶濃濃煙熏味。除了堂食，餐廳還限量供應真空包裝的「飛機燒鵝」，讓客人可以將燒鵝帶回家中甚至外地享用，不過棋哥提醒「飛機燒鵝」的最佳賞味時間是燒好後的24小時內，吃時用風筒吹向燒鵝表皮，加熱後即可食用，方便快捷。除了燒鵝，其他燒味亦不錯，叉燒肉質鬆軟，脂肪與肉的比例合適，肉汁豐富。切雞方面，餐廳選用桂香雞，肉質嫩滑，雞皮爽口。

鼎尚棋哥燒鵝湯館

地址：尖沙嘴柯士甸道西88號戲曲中心 GF-05號舖

查詢：2326 3369