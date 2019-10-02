Wine：醇厚干邑 擺脫土豪形象

【明報專訊】上期談過Armagnac（雅文邑）後，不如今期繼續聊聊白蘭地，說說干邑（Cognac）。水果釀造的蒸餾酒都叫白蘭地，干邑都是白蘭地，可是白蘭地卻不等於干邑。

白蘭地產自干邑區 才能稱干邑

干邑本是法國一個小鎮，盛產白蘭地，後來法國立例規管，列明只有來自干邑區的白蘭地才能稱為干邑，就像只能產自法國香檳區的氣泡酒才能叫Champagne一樣（干邑區也有大小香檳區，卻是兩個地方來的）；就算在干邑地區生產，但若未能符合由干邑生產監管組織BNIC（Bureau National Interprofessionnel du Cognac）的規定，還是不能稱之為干邑，浪漫的法國人有時也可以很執著。

荷蘭人為方便運輸 發明白蘭地

有趣的是，白蘭地卻不是法國人發明。大約在14世紀，荷蘭人在法國買葡萄酒，但發現時間一久，葡萄酒的品質就會變差，於是聰明的荷蘭人將葡萄酒蒸餾，其實是為了方便運輸，而不是為了提升品質，他們將之稱為Brandewijn，意思就是「蒸餾過的葡萄酒」，Brandewijn運到荷蘭後會加水稀釋後才喝，是白蘭地的雛形；Brandewijn這個字之後演化為Brandy。那時候的Brandewijn只是農民喝的粗酒，還要過兩個世紀，才慢慢發展為較接近現時的Brandy，當中包括法國人在荷蘭人的製酒基礎上，加多一次蒸餾（溫故知新，上期提過Armagnac保持一次蒸餾），然後他們稱之為「eau de vie」，意即生命之水；另外酒商以橡木桶運送「生命之水」，意外發現橡木桶會影響酒體的味道，令「生命之水」變得更美味，於是酒商便刻意利用橡木桶陳釀，時至今日，釀製干邑還有必須使用來自Tronçais及Limousin地區橡木桶的規定。

逾九成干邑 只用白玉霓釀製

上期說過Armagnac主力用4種葡萄，而干邑則九成以上只用一種白葡萄——Ugni Blanc（中文名字很美，叫白玉霓）。這也有段古。話說干邑一直有用Folle Blanche、Colombar等葡萄釀製，但在19世紀中葉，來自北美的葡萄根瘤蚜蟲病傳入法國，幾乎橫掃整個歐洲葡萄園，法國的葡萄酒產量劇減，到1893年結算，當地葡萄園的面積由30萬公頃，跌至只得4萬公頃，可想而知法國整個葡萄酒產業都瀕臨破產。及後疫情受控，但各大酒廠都要根治病患，於是索性引入美洲抗病性較強且酸度更高的葡萄品種Ugni Blanc。現時九成以上干邑都用Ugni Blanc，當中最高銷量的軒尼詩更是100％使用。

展覽加藝術元素 走年輕型格路線

說到1765年便設廠生產干邑的軒尼詩，是讓干邑風行全球的先驅。18世紀，我們熟悉的4大品牌軒尼詩（Hennessy）、馬爹利（Martell）、人頭馬（Rémy Martin）及拿破崙（Courvoisier）等相繼成立，當中以軒尼詩最早將干邑打入北美市場。事實上，軒尼詩在1971年跟著名香檳品牌Moët & Chandon合併，16年後（即1987年），再跟時尚名牌Louis Vuitton合併，成立了LVMH，確立了干邑奢華的形象。1980、90年代香港經濟起飛，就有很多XO、VSOP的電視廣告，如果你夠「年資」，應該會記得「世事無絕對，只有真情趣」等廣告對白或口號，還有找來當年一班型男如萬梓良、石修、馮淬帆、楊群、呂良偉等拍攝廣告片，當然也少不了葉麗儀的經典Hey Big Spender特醇軒尼詩廣告；及至結婚擺酒，父輩總說要有「交叉窿」先夠派頭。不過，這種「土豪」風格，時至今日卻不利長遠銷售發展，是以各品牌的市場部門不斷動腦筋，改變過往形象，譬如筆者近日在澳門參觀的「解碼軒尼詩」展覽，有以白氣球砌成象徵葡萄樹的藝術裝置，有放了幾百支不同顏色「生命之水」的房間，也有深入淺出地解釋白蘭地緣起與製造過程的展板，甚至品酒會亦有點「戲劇性」，花了這樣多心思，無非是想擺脫過去的土豪形象，改走奢華得來，也是較年輕、較專業的型格路線。

說實話，我比較喜愛風格多變的威士忌，但在夜闌人靜的晚上想放鬆一下，醇厚甜美的干邑，也是十分不錯的選擇，從不會讓人失望。

■「解碼軒尼詩」澳門站

日期：即日至10月6日

參加方法：於澳門銀河酒店「解碼軒尼詩」專櫃報名

■ Profile

胡蘇 - 開威士忌酒吧，到現在淺談威士忌的皮毛，目的，只為交流。

文：胡蘇

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com