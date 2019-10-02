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干邑精選：細味各品牌差異
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干邑精選：細味各品牌差異
文章日期：2019年10月02日
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軒尼詩 優雅細膩：軒尼詩（Hennessy）是全球銷量第一的干邑，也以驚人的白蘭地存量見稱，藏有不少上百年的白蘭地，難怪可以推出如Paradis Imperial等優雅細膩的作品；以品類繁複的原酒調配出如此穩定的質素，品牌一直將這重任交由釀酒世家Fillioux家族負責，雙方合作已經歷至第8代。（黃志東攝）
馬爹利 圓潤帶花香：數4大品牌，以馬爹利（Martell） 歷史最悠久，早於1715年便設廠，到1989年被美國Seagram集團收購，但生意反跌，到2001年被Pernod Ricard收購後才重拾正軌。馬爹利風格比較淡雅細緻，這源於其不少原酒產自6大產區中產量較少的邊緣林區（Borderies）和優質林區（Fins Bois），遂能釀出質地圓潤且有點花香的干邑。（網上圖片）
人頭馬 豐富複雜：人頭馬（Rémy Martin）成立於1724年，是4大品牌中唯一由干邑區本地人創立。跟馬爹利到小產區收納原酒不同，人頭馬的原酒全來自大、小香檳區，而且以超長的陳釀時間作為賣點；其中旗下的路易十三（Louis XIII）干邑便是表表者，由超過1200種原酒調配，味道豐富複雜。（網上圖片）
拿破崙 俘虜拿破崙：因深受法國傳奇人物拿破崙鍾愛，在1809年成立的Courvoisier亦被稱為拿破崙，5年前被日本酒業巨擘Suntory收購。拿破崙是少數沒有自家葡萄園的干邑品牌，要靠不同蒸餾廠，似乎難以保存個性，但拿破崙卻一直能保持其圓潤風格。（網上圖片）
御鹿 英王室御用：或許因為由英國人Thomas Hine創立，所以御鹿（Hine）特別獲英國人青睞，更是英國王室的御用干邑供應商，當年查理斯王子與戴安娜結婚時，御鹿還贈送了一桶年份干邑作禮物。順帶一提，御鹿會出產單一年份的干邑，每個年份大約只生產19桶酒，可以裝瓶450支，可想而知十分矜貴。（網上圖片）
卡慕 富海洋風味：卡慕（Camus）成立於1863年，是少數到現時還由家族經營的干邑酒廠。他們的風格也較特立獨行，當大部分干邑在大小香檳區出產時，他們卻開拓邊緣林區（Borderies），更出產了一支單以該區葡萄釀製的Camus Borderies XO；他們又在干邑最北種植區雷島（Ile de Ré）建立葡萄園，也令這裏出產的干邑帶點海洋風味，十分特別。（網上圖片）
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【明報專訊】干邑有很多品牌，但因為大部分都用同一種葡萄Ugni Blanc釀製，釀酒方法亦大同小異，因此品牌之間味道的差異，遠比威士忌小。當然差異小，不等於沒差異，以下便說說幾個重要的品牌。
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