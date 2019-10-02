干邑精選：細味各品牌差異

拿破崙 俘虜拿破崙：因深受法國傳奇人物拿破崙鍾愛，在1809年成立的Courvoisier亦被稱為拿破崙，5年前被日本酒業巨擘Suntory收購。拿破崙是少數沒有自家葡萄園的干邑品牌，要靠不同蒸餾廠，似乎難以保存個性，但拿破崙卻一直能保持其圓潤風格。（網上圖片）