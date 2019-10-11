尖沙嘴建巴黎「美味小區」 名廚牛角包襲港 香酥誘人

巴黎風格——由餐廳望向「對面街」會有餅房及café，街角又有家麵包店（圖），這種巴黎街頭的小社區就是Gontran Cherrier香港店特意打造的風格。(蘇智鑫攝）

【明報專訊】米飯一向是港人的主食，正餐吃麵包，常會搭配一個「捱」字，其實麵包款式不斷推陳出新，口味多變，餡料豐富，賣相精美，配一個「歎」字更合適。最近尖沙嘴海旁新落成的商場地庫出現兩家海外當紅麵包店，一家主打牛角包，一家主打餡料多多的有機麵包，前者有法國當紅烘焙大師Gontran Cherrier當生招牌，後者則以標價70、80元的「足秤」麵包磚盡收宣傳之效。Lunchtime不妨放下粥粉麵飯，投向麵包的懷抱吧！

名廚來港一浪接一浪，來自英國的Jamie Oliver及Gordon Ramsay在香港開餐廳曾經成為一時熱話，而最新參戰的是法國烘焙大師Gontran Cherrier，在尖沙嘴開設同名糕點店的海外分店。Gontran Cherrier在香港的名聲似乎未及其他明星大廚響亮，不過他的履歷毫不遜色。出身於麵包世家的他，屬家族第四代麵包師傅，年少時已跟隨爸爸學藝，並於法國知名廚藝學院Ferrandi深造。Gontran樂於向大眾傳授其20多年製作麵包及糕點的心得，經常現身法國飲食節目，亦有出版個人食譜及在巴黎的烘焙學校擔當顧問，曝光率長期高企。在香港的新店都掛上不少他的照片，相信香港人這次能好好記住他的樣貌了。

外皮不膩 「拉絲」效果口感煙韌

Gontran Cherrier的烘焙生涯雖然始於法式長麵包，但2010年於巴黎開設首間同名糕點店時，以原味牛角包打響名堂。他強調麵粉和牛油的質素是牛角包致勝關鍵，因此採用經法國紅標認證（Label Rouge，法國法定品質認證）的麵粉和牛油，以製作奶味香濃，外脆內軟的牛角包。牛角包外皮不見油膩，撕開呈現「拉絲」效果，口感煙韌，不似坊間某些牛角包的酥皮般散落一地。挾牛角包迅速走紅，2年後Gontran已開始向海外發展，在新加坡、日本、韓國、澳洲、沙特阿拉伯及台灣等地相繼開設分店。

香港特別款 加雲朵形蛋白脆餅

Gontran在過去1年間來回香港與法國數次，為的是籌備首家Gontran Cherrier誕生以來最大的分店。香港分店佔多個舖位，分成4個區域：麵包店售賣包點；café售賣飲品和甜點；開放式廚房每日上演麵包新鮮出爐的戲碼；餐廳則供應法式料理。

他表示分店像一個巴黎街頭的小社區，希望顧客可以各取所需，享用心頭好。現時麵包店供應超過50款麵包，包括多款口味的牛角包、法式奶油軟包、法式長麵包及布朗尼。Gontran更特別為香港店設計Cloud Croissant，在牛角包脆皮面加上雲朵形的蛋白脆餅，現在小試牛刀，暫提供紅莓味及檸檬味。分店現時平日約有600個牛角包出爐，周末逾千個，經典的原味製作會較其他口味多。雖然Gontran已製作牛角包超過20年，但依然不感厭倦，不斷從各地的美食發掘新味道，增添靈感。記者跟他提及香港流行鹹蛋黃味牛角包時，他興致勃勃記低麵包店的名字，笑說離港前要試試。香港店未來會陸續增加包點款式，每月更會推出新味道，保持新鮮感。

■Gontran Cherrier

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea B2樓205-207號舖

查詢：3468 2430

文：黃嘉希

編輯：王翠麗

電郵：food@mingpao.com