韓國人氣麵包磚 重量級驚喜

【明報專訊】麵包是都市人的快捷之選，貪其方便攜帶、價錢經濟。可是，來自韓國首爾的麵包店Tardemah卻顛覆你對麵包店的想像。一磚長條形麵包看似平平無奇，但掛上平均70、80元的價錢牌，拿上手更是一個飯盒般的重量，這家店的麵包何以如此「昂貴」？

艾草年糕方包 甜澀交纏推高銷量

「你不應只當自己在吃麵包，而是吃一頓料理。」店內唯一的香港店員Charles說道。Tardemah收取一頓飯的價錢，售賣的不單是來自韓國的有機麵包，而是藏身在麵包內的多種源自韓國的豐富餡料。這間韓國小店始於2017年，以製作雲石麵包起家，如鮮忌廉芝士雲石、朱古力雲石，其後漸漸不滿足於製作一般麵包店有售的款式，遂開始研究新產品，然後填滿各種鹹、甜餡料的「足秤」麵包磚就此誕生。韓國長期快速賣清光的艾草年糕方包擁有如抹茶麵包的外表，切開卻發現是混有年糕、紅豆及栗子等食材。艾草味道的麵包略帶苦澀，與帶甜的餡料互相調和，煙韌的年糕更添層次，如此獨特口感難怪同時成為香港店銷售量最高的款式。另一甚具韓國特色的是公州栗子方包，韓國公州是盛產栗子之地，麵包的栗子粒由10至15原粒栗子切碎而成，味道微甘，不會過膩。若喜歡更濃厚的味道，可嘗試南瓜忌廉芝士方包，建議進食前先翻熱，熱力讓南瓜蓉及忌廉芝士更惹味。店內備有微波爐及焗爐，方便客人自行翻熱麵包。

雖然店家以餡料十足的麵包作招徠，但店員表示並非主打的蒜蓉法包卻意外地受歡迎。有別於一般脆身的蒜蓉包，這裏的蒜蓉包麵糰烘焙前先掃上牛奶及牛油，口感猶如沾了醬的軟包一樣，而且加入蝦乾特別提香，令麵包更添鮮甜。全店一共有30多款麵包，香港店現時則每天供應15至16款。麵包由韓國籍烘焙師傅於荃灣廠房每日製作，然後在早上新鮮運到尖沙嘴店。店方每天更新facebook專頁及Instagram帳戶，列出當天有售的款式。更貼心的是，顧客可直接透過社交平台預訂麵包及提取時間，不怕來到店面才發現售罄。

■Tardemah

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea B2樓223號舖

查詢：TardemahHK（facebook）