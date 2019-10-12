重現白金漢宮餐桌 必喝戴妃愛湯

英式麵包布丁——淋上淡鹽焦糖醬的麵包布丁入口香甜，伴雲呢拿雪糕及浸過蘇格蘭蜂蜜威士忌的藍莓，可平衡甜膩。（蘇智鑫攝）

松子鹿肉意大利飯（左）——鹿肉與紅酒、紅蘿蔔、洋葱、松子等拌勻後浸醃一星期，待其入味，而傳統醬汁Grand Veneur Sauce（獵人醬）亦同樣需要一星期製作。配上意大利飯，飽足感滿分。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】「在我入王宮工作前，我以為英女王每天都食魚子醬及鵝肝，假若我做皇帝也是這樣，豈料現實並非如此。」英國王室前御廚Darren McGrady在郵輪上笑說。他曾服務英女王伊利沙伯二世11年，亦效力過戴安娜王妃4年，熟知多位王室成員對飲食的喜惡。在「宮」內工作多年，他明白到「原來對於英國王室而言，豪華的定義在於食材的來源地」。

英女王喜歡傳統英式菜，偏好在地食材，在城堡附近河邊捕捉的三文魚，或是花園內採摘的藍莓，都會成為餐桌上的食材。在McGrady設計的期間限定餐單之中，就帶來幾款以三文魚入饌的菜式，包括配上番茄刁草慕絲及香草龍蝦尾的法式三文魚卷，及以蘇格蘭的城堡命名的格拉姆斯三文魚。後者以比目魚慕絲配三文魚件，入口細滑豐腴。除了三文魚外，英女王亦非常喜歡黑朱古力，層次分明的Chocolate Perfection Pie正是她愛好的甜品。

依王室習慣 麵包布丁後吃芝士

限定餐單還包括了其他王室成員的「賣飛佛」，例如戴安娜王妃愛喝湯，蘆筍濃湯正是她最喜歡的湯品之一。此外，她更曾盛讚McGrady的英式麵包布丁是全世界最好味的麵包布丁，此甜品亦是今趟海上之旅的焦點。由於麵包的比例比傳統略減，並以蛋黃取代全蛋，使成品質感有如Crème Brûlée，廚師又加入淡鹽焦糖醬、雲呢拿雪糕，以及浸過蘇格蘭蜂蜜威士忌的藍莓，滋味豐富。

為了重現白金漢宮的餐桌體驗，餐單安排客人嘗過英式麵包布丁後，便跟隨王室成員一樣，最後品嘗芝士。斯蒂爾頓芝士（Stilton cheese）被釀入新鮮無花果中，烤焗過後，芝士融入果肉之中，碟上伴有蜂蜜及紅桑子，為這趟宮廷盛宴畫上句號。