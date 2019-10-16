Wine：蘇格蘭酒廠 「威水」打卡熱點

【明報專訊】蘇格蘭現有約120多間運作中的威士忌蒸餾廠。除了逾百年歷史的，近年還有不少新擴建或新開的威士忌蒸餾廠。繼上期心水推介後，今次介紹3間打卡一流的酒廠：首推位於Speyside區、剛在去年開幕並花了1.4億英鎊（約14億港元）興建的全新The Macallan威士忌蒸餾廠，在附近的Highland威士忌酒區、採用新思維田園系列「from farm to bottle」的Arbikie威士忌新酒廠，以及在Lowland威士忌酒區重建的Ardgowan威士忌蒸餾廠。

酒廠化身小山丘 融合大自然

喜歡威士忌的朋友，大多有聽過著名蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌The Macallan，尤其是它的雪梨桶威士忌，俘虜一眾愛好者，它亦是全球最高銷量的3大蘇格蘭單一麥芽威士忌之一。品牌在1824年的Speyside區創立，現由蘇格蘭的Edrington Group持有，這集團本身是慈善基金會，同時擁有多個著名威士忌品牌，而它們每年也會將部分收益捐作慈善用途，亦會每年拍賣罕有威士忌，拍賣金額全數捐出，所以喝它的威士忌也有支持善心酒廠的感覺。

剛在去年開幕並花了1.4億英鎊（約14億港元）興建的The Macallan威士忌新蒸餾廠，花上3年半時間建造，由著名建築公司Rogers Stirk Harbour+Partners設計。新酒廠除了可大大增加年產量，由以往約1000萬公升增至1500萬公升外，亦將酒廠融合遊客中心及展覽館等設施。整個建築設計劃時代，它並不是一座又一座的高樓建築，而是跟大自然融合，化身為5個小山丘，酒廠就位於山丘之下，用意是盡量減少破壞這Speyside區的美麗山景。酒廠裏裏外外都有很多打卡位，甫進新酒廠大門，樓底十分高，感覺很震撼，好像去了紐約或倫敦的藝術館般，一點也不像傳統的威士忌酒廠！廠內另一打卡點是它的威士忌展覽館，存放了The Macallan歷年不同系列及年代的酒標，粉絲們一定很興奮，待在這裏半天也不覺悶。另外還有小餐廳、可買限定特別版手信的禮品店，以及2樓的威士忌酒吧，可以邊喝着The Macallan威士忌，邊欣賞無敵山景或罐式蒸餾器室。

參加導賞團深入心臟地帶

重點推介當然是參加它的威士忌蒸餾廠導賞團，可於網上報名，由15英鎊（約150港元）起，可以走入設置了36個罐式蒸餾器的威士忌心臟地帶；另一展覽廳解說The Macallan如何選擇適合的木材製造木桶陳年威士忌，最後到酒吧試一組3杯The Macallan威士忌，包括新酒（剛蒸餾完還未入木桶陳年的酒）、The Macallan Double Cask 12年及The Macallan Triple Cask 18年，以了解未入桶、不同陳年年份及不同木桶帶來的味覺變化。臨走前記得在The Macallan酒標上看到的Easter Elchies House前拍照留念。多謝品牌導師Margeret熱情款待，在Easter Elchies House住了一晚，可以從這建於1700年的大宅望向新酒廠，從另一角度感受這美麗建築。在這標誌大宅內喝着The Macallan 25年作飯後威士忌，幸福又夢幻。

■ Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客。 sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯/梁小玲

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