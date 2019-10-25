蛇王芬總廚任錦松 涼瓜炒河 混蛋嫩滑回甘

愛逛街市——在嘉咸街、結志街附近一帶買餸，無論是雞蛋或蔬菜的種類都非常多元化，任錦松亦不時在附近閒逛買靚料。（黃志東攝）

【明報專訊】中環嘉咸街市集已有逾百年歷史，是附近上班族和街坊買餸的好地方。位於中環的老字號蛇王芬長年在市集的檔口入貨，總廚任錦松今次就帶我們一訪馳名粉麵廠、名廚熱愛的蛋檔，以及相識幾十年的菜檔。買齊靚料教我們煮涼瓜滑蛋炒河，以及簡單易做的涼拌小食。

■菜式一：涼瓜滑蛋炒河

■買餸攻略

農家蛋較貴 蛋黃濃稠細滑

嘉咸街這家蛋檔的選擇相當豐富，因而吸引不少名廚到訪。他們曾售過有如拳頭般大的雞蛋，亦有來自世界各地的雞蛋。任錦松說，農家蛋雖然較貴，但勝在蛋黃橙黃、濃稠細滑。而半走地蛋（即半放養半吃飼料的雞產下的蛋）的價錢較相宜，更適合家庭。

■河粉幼宜放湯粗啱炒

本地老字號近記粉麵廠與蛇王芬合作多年，長期供應各式粉麵。買河粉時，任師傅提醒幼身河粉宜放湯吃。炒河粉則宜選較粗身，以防炒時太易爛或黏鑊。

小貼士：

蛋漿打圈落鑊夠香滑

炒河粉時，如加少許水可更快炒鬆，但會較濕潤。如想河粉保持乾身，最好花點耐性慢慢炒鬆散，才不會過腍或黏鑊。在加入滑蛋時，記得要把蛋漿慢慢打圈落鑊，切忌攪拌蛋漿，一滾即起，才可確保滑蛋又香又夠滑。

材料：

涼瓜……半個

蛋……2隻

河粉……8両

腩排……10両

河粉調味：

雞粉……1/3茶匙

腩排調味：

水……1碗

雞粉……1/3 茶匙

生粉水……適量

做法：

1. 涼瓜切頭尾，開邊，去籽，斜切件。加1/4茶匙鹽拌勻

（小貼士：斜切涼瓜可加快入味及更易腍）

2. 燒紅鑊，起煙時下油，油熱後倒起，把河粉落鑊，加入雞粉，大火炒鬆散，倒起上碟

3. 涼瓜汆水約10秒即可撈起，然後走油5秒，會更快腍

（小貼士：若不走油，可增加燜煮時間，入口同樣軟腍）

4. 腩排切件，拉油或煎香至金黃

5. 涼瓜回鑊，倒入1碗水燜煮，再加調味，最後放生粉水收汁

（小貼士：想知是否夠腍，可用筷子輕戳測試）

6. 把已打好的蛋漿慢慢打圈落鑊，一滾即起，放在河粉上即成

■今期主角

蛇王芬總廚任錦松

靚湯滋潤打工仔身心

創業容易守業難，清末年間在廣東開業的蛇王芬，創辦人早年因戰亂逃到香港後，由街邊車仔檔賣蛇羹蛇湯開始，做到入舖，實屬不容易。現時執掌老店的是第四代吳翠寶（Gigi），她在千禧年從加拿大回港繼承祖業，與一眾老臣子拍住上，當中包括加入了蛇王芬逾30年的現任總廚任錦松。

百年老字號以蛇羹馳名，不少人入秋後都會到來品嘗。平日午市則主售燒味、燉湯及各式「碟頭飯」，好像今次任師傅教煮的涼瓜滑蛋炒河，正是不少附近上班族的comfort food。當然招牌燉湯亦是都市人的心靈滋潤靚湯，花膠百合燉水鴨（前，$160）及蜜瓜瑤柱燉響螺（後，$120）均是不少上班族至愛。

■蛇王芬

地址：中環閣麟街30號

查詢：2543 1032

文：黃怡穎

圖：黃志東

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com

■有片睇

跟任錦松學煮涼瓜滑蛋炒河bit.ly/2N4qzTg