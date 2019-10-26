中環體驗大馬掃街滋味 咖喱角破格窩藏巴東牛

特色雞尾酒：餐廳有多款特色調酒，不但賣相有趣，更有不同風味，Kuala Elixir（中，$85）以中式藥膳為靈感；Heart of Pisco（右，$95）則加入了Pisco調製，入口清爽；至於Big Yellow Tiki（左，$105）其實是由Piña Colada演變，加入了斑蘭肉桂糖漿，適合配濃味菜式。（黃志東攝）

香燒油甘魚：油甘魚醃起後切件，只烤一面，另一面仍保留未熟的質感，廚師說滋味比全熟的更輕巧更美味。（$140）（黃志東攝）

【明報專訊】出外旅遊，總愛流連大街小巷「掃街」享受地道小食，並趁機體驗風土人情。回來後偶然掛念當地的好滋味，那就唯有從我城的餐館中尋找他鄉的味道。中環有新食店主打馬來西亞街頭小食，叻沙、巴東牛肉、斑蘭、椰奶等，啖啖滿溢南洋風味。

馬來西亞住有不少原住民部落、華人及印度人，經年累月下交織出多元飲食文化，各式地道風味可從「掃街」中體驗。新店以馬來西亞語Jalan為名，正有「街頭」之意，餐廳希望把當地街頭Mamak檔及咖啡店的地道滋味，帶到中環橫街內。主廚Saumitra Suryavanshi設計菜式時，除了深入探索傳統馬來西亞風味，同時嘗試以新式及玩味元素來展示大馬風情，「我們沒有太多傳統菜式，但全部菜式都帶有傳統的味道」。

牛腩慢煮15小時 油甘魚烤半生熟

以咖喱角Samosa為例，除了是印度傳統小食，亦常見於馬來西亞街頭，餡料通常包括咖喱薯仔、洋葱、蔬食及肉類等。主廚一改餡料，選擇把馬來西亞及印尼人的comfort food巴東牛肉藏於Samosa中，慢煮15小時的牛腩入味軟腍，與酥脆外皮合組惹味小食。烤魚是另一道馬來西亞人常吃的菜式，但當地人一般會把魚烤至全熟。來到這裏，主廚則以半生熟方式處理魚肉。他採用馬來西亞不常見、但適合烤煮的油甘魚，以參巴醬及甜醬醃好後，加上酸香的kokum（印度鳳果）醬汁，令人胃口大開。

素食黑椒茄子 秘製參巴醬點睛

大家都知道胡椒蟹在星馬一帶相當流行，因此廚師希望把胡椒風味保留，卻轉以素菜的形式呈現，讓素食者也可享用。他選用茄子做主角，再放上煮好的黑椒醬，並將平日慣用的蠔油轉成素蠔油，以「真素食」的形式出現。除了黑椒醬，他又將星馬、印尼一帶流行的辣醬——參巴醬，以自家配方每兩星期製作一次，待醬汁靜置數天後更香辣惹味。主廚笑說：「雞塊可算是眾人（馬來西亞以至各國）的comfort food，不如我也創作一道馬來西亞風味雞塊吧。」因此他製作出叻沙雞件，先為雞腿肉添加具娘惹風味的椰子咖喱汁，炸起再沾叻沙醬汁享用。

特色雞尾酒 入口清爽賣相趣

餐廳內充滿綠色植物，牆身用色鮮艷，配上懷舊馬來歌曲，呈現1970年代的婆羅洲風情。一系列雞尾酒的名稱及賣相都相當富趣味，入口清新，例如一杯Heart of Pisco，入口充滿柑橘、青檸味道，正好平衡菜式中的辣勁及濃郁滋味。

JALAN

地址：中環卑利街42號

查詢：2386 2216

註：現時仍處於試業階段，只接受電話預約

文：黃怡穎

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com