移動農場 啱晒速食香港

即時享受：在市集內，公眾可以一嘗即時摘下的微菜苗並嘗味。又或從美食車購買以微菜苗及香草入饌的菜式。（商場提供）

【明報專訊】同樣自設工場種植微菜苗的城市農業科技初創公司Farmacy，其創辦人Raymond希望用科技把農業活動帶進城市，不止是水耕工場，他期望商場、餐廳、超市，甚至是每一個家庭，最終都有自行種植、自給自足的能力。他說：「微菜苗好適合香港人，小小哋，又好食又好種又有營養。加上簡單易種又速食，下種後10至14日就是最佳食用期，平靚正！」速食，正切合香港人事事講求效率的心態。

科技種植 盼帶入每家每戶

於是，他與團隊構思出以全盤環境控制（全環控）的技術，設計出「移動農場（Mobile Farm）」，無論種植櫃設於任何國家或地區，都可從總公司遙距控制。近日Farmacy就與將軍澳廣場合作，把全亞洲首部全環控智能移動水耕種植機設於商場內，在即日起至11月10日的「吃得好生活市集」內，從種植機即摘即食水耕香草及微菜苗，大家亦可即場試嘗美食車供應以微菜苗入饌的菜式。而周六及日（明天及後天）將由LCB及NOSH提供各種食品，包括Almyra Bowl（$48）、Berry Barrel（$48）、串燒素肉碎配塔布勒沙律（$65）、素菜烤茄子藜麥沙律（$65）等，一邊嘗味，一邊感受新鮮綠葉帶來的滋味。

Raymond指出，把移動農場帶入每家每戶是團隊的最終目標。若未來大家都可以在家中輕鬆地以科技種植菜葉，才算是真正的自給自足。

Farmacy

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