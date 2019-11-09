東京星級過江龍攻入中環 十色迷你丼 滿口肥美海鮮

特上廚師發辦壽司定食：以時令海鮮入饌的12款壽司，有大拖羅、深海池魚、吞拿魚、魷魚、黑睦、帆立貝、金目鯛、白蝦、鯖魚、穴子、海膽及魚子等，還有如蛋糕般香軟的玉子。其中魷魚略炙入口更鮮，不得不讚鮮甜的魚子，魚子迷必食。（$580）（黃志東攝）

備長炭燒關東風鰻魚飯：超肥美的鰻魚，以關東的先蒸後炭燒方式炮製而成，配上自家熬煮的鰻魚汁，入口帶焦香味，醬汁不會蓋過魚鮮。（$420）（黃志東攝）

炭火燒極上宮崎和牛套餐：以炭火將西冷部分燒烤至半生熟，切開後帶嫩嫩的粉紅色調，入口嫩滑又香，牛迷絕不能錯過！（$480）（黃志東攝）

炭火燒宮崎和牛海膽丼：呈粉紅色的和牛，其實是大廚把和牛慢煮後再以炭火略烤表面，吃時將溫泉蛋、洋葱碎、海膽拌勻同吃，味道更鮮美。（$480）（黃志東攝）

十色迷你海鮮丼：用上不同刺身的10款海鮮丼飯，配搭相當多元化，其中碎葱金槍魚腩蓉鐵火丼（左上）是必食之選，能吃到吞拿魚的肥美口感。（$190/1款，$280/2款）（黃志東攝）

雜錦刺身海膽丼：十色迷你海鮮丼賣相吸引，用上佐賀日和米、阿蘇礦泉水煮成，最後加入赤醋調味，而海鮮則每日到港，當中雜錦刺身海膽丼（左）可吃到最時令的刺身，保證啱心水。（$190/1款，$280/2款）（黃志東攝）

【明報專訊】香港人對日本美食情有獨鍾，每有日本過江龍來港，往往吸引一班美食控排隊朝聖。最近有兩間獲米芝蓮加持的東京名店登陸香港，一間是系出名門的日本高級料理，從懷石料理再增賣海鮮丼、壽司及燒物；另一間則是小店起家的東京「長龍拉麵店」，大賣鮮味濃郁的湯底，百分百正宗日本風味，保證老饕大快朵頤。

刺身豐洲直送 星級壽司大廚監製

東京名店La Bombance以摩登懷石料理聞名，分店雖然早前撤出香港，但同系的無二by La Bombance卻剛剛登陸中環，主打日本丼飯。

香港飲食市場的刺身丼多以大堆頭為賣點，無二by La Bombance堅持以真材實料炮製最正宗的日本風味，花臣欠奉。「無論是米、水、調味料等均從日本直送香港，海鮮刺身則每日由東京豐洲新鮮運到。」大廚伊東彰說。為了不負La Bombance之名，店中的食物均由同集團的香港米芝蓮二星壽司店Sushi Saito的大廚藤本健一監製，力求送上星級東瀛之味。

特選特A級佐賀米 軟糯煙韌

以丼飯而言，米飯是最重要一環，店中用上佐賀日和米（さがびより），此米由佐賀縣農業試驗研究中心經過10多年時間研發及培育而成，並於2010年起連續9年獲得「日本穀物檢定協會」最高的特A級種類，其米粒圓大、潤澤飽滿，飯味甘香又軟糯煙韌。此外，店中特別用上日本九州阿蘇的礦泉水，味道帶點甘甜，做出的米飯特別軟熟而美味。用上好米、好水，調味醋亦很重要，店中以兩種江戶前壽司所用的赤醋調味，不會搶走刺身鮮味，又能突出米飯香味。

十色迷你海鮮丼是店中最受歡迎的丼飯之一，客人可以在10款預先搭配的丼飯中揀選一或兩款，碎葱金槍魚腩蓉鐵火丼、雜錦角切刺身丼、雜錦刺身海膽丼、三文魚子丼等，當中三文魚子經調味後沒有一點腥味，反而鮮甜味美，值得推介；至於金槍魚迷自必會選擇碎葱金槍魚腩蓉鐵火丼，魚腩蓉香軟肥美，加上日本葱令魚鮮味大大提升，最後不忘吃下陪襯的紫蘇花，可去除魚味外，更能齒頰留香。

店中食物選擇雖然不算多，但每道菜也相當突出，就像看似平平無奇的炭火燒佐賀縣三瀨雞肉玉子稻庭烏冬便叫人難忘。三瀨雞以法國赤雞和日本地雞混種培養而成，脂肪少而富彈性，日本人甚至用來作刺身，享受其原汁原味，而伊東彰則以炭燒炮製三瀨雞，「雞肉烹煮前毋須調味，燒烤時抹上秘製醬汁即可」。雞皮烤至香脆，雞肉相當彈牙，味蕾還嘗到淡淡的炭火焦香，伴以雞腿熬成的上湯，叫人難忘。

炭燒「奧運得獎」和牛 粉嫩多汁

伊東彰做的炭燒菜式非常出色，一道炭火燒極上宮崎和牛便可見功力。宮崎和牛於2007年被譽為日本和牛界奧運的「第9回全國日本和牛能力共進會」中橫掃大部分獎項，其肉質柔嫩又帶口感，肉汁豐富，以炭火將西冷部分燒烤至半生熟，切開後帶嫩嫩的粉紅色調，入口嫩滑又香口，牛迷絕不能錯過！順帶一提，懷石料理需早一天預訂。

無二by La Bombance

地址：中環國際金融中心商場2/F 2016舖

查詢：2338 8353

文：區佩嫦

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com