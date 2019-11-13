首屆大賽——有別於一般大賽從參加比賽的葡萄酒中選出最佳葡萄酒，這個大賽是由各葡萄酒評審提名，其中最佳1996年波爾多葡萄酒的得主是Château Latour, Pauillac, France 1996年（右二）。（美食美酒盛典提供）

【明報專訊】首屆雲頂新加坡頂級葡萄酒大賽（Wine Pinnacle Awards）的委員會，是由5位大師班的國際級葡萄酒大師組成，他們率領由54位業界專業人士組成、以提名制運作的評審委員會，從1069項提名中選出得獎名單，分為27個類別的獎項包括「最佳1996年波爾多葡萄酒」、「最佳2008年勃根地白葡萄酒」、「年度最佳有機／天然葡萄酒」、「最佳中國紅葡萄酒」、「年度最佳青年釀酒師」等。當中最受矚目的「評審團大獎」更由專業評審小組在得獎名單中選出，成為首屆大賽的焦點，最終由產自法國的Domaine Coche-Dury勇奪殊榮。

有別於一般葡萄酒大賽是從參加比賽的葡萄酒中甄選，這個大賽是由各葡萄酒評審提名，藉此表揚世界各地出色的葡萄酒及業界人士，而且還選出屬於「Pinnacle」的葡萄酒，即是現在飲是頂峰的時候。例如最佳1996年波爾多葡萄酒的得主是Château Latour, Pauillac, France 1996年、最佳2002年香檳的得主是Salon, Cuvée 'S' Le Mesnil Blanc de Blancs, Champagne, France 2002年、最佳中國紅葡萄酒的得主是Ao Yun, Yunnan, China等。有興趣知道什麼葡萄酒是最佳及最適合現在品嘗的話，可到官網（winepinnacle.com）看詳情。祝品酒愉快！