包點革命：粉紅麻糬包 可愛到「紅都面埋」

點心放題——YUM CHA飲茶的包點分別冠上了有趣的名字，例如粉紅色的特色紅豆麻糬包名為「紅都面埋」，是今年新推出的口味。指定時段內吃點心放題（每位$158起），可一次過嘗到多款點心、包點。（黃志東攝）

【明報專訊】包點革命不止見於銷售方式，賣相也是重要戰術。在過去20年，不少傳統菜樓、摩登中菜廳，紛紛為傳統點心換上可愛而精緻的賣相，當中知名度最高、歷史悠久的，可數金龍船海鮮酒家及鴻星海鮮酒家。前者已結業，後者仍然熱中創作動物造型的企鵝奶黃包、箭豬奶黃包等，這些包點都令人印象深刻。

甘筍汁黑炭粉添色彩

開業約4年的飲茶YUM CHA是城中其中一間以可愛造型點心作招徠的摩登中菜食肆，包點無論賣相或餡料都富新意。例如加入甘筍汁調成的橙黃包皮裏面包覆流沙奶黃，以紅菜頭汁調色的包點內藏紅豆麻糬，至於攙入了黑炭粉的黑色包則以菜肉為餡，而最可愛的要數豬仔造型的叉燒包。包點款式不時轉換，帶來新驚喜。餐廳副總經理吳耿南說，為吸引更多年輕人飲茶，餐廳一洗舊式茶樓擁擠、油煙多的負面形象，標榜環境乾淨寬敞，點心、包點賣相可愛，就連食法都緊貼潮流。近月推出「想點就點」點心放題，一口價盡情食指定點心、包點、涼菜、小炒等，飲茶不再需要「就住就住」剔點心。

■Info

◆YUM CHA飲茶（銅鑼灣店）

地址：銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心2樓

查詢：2323 1288