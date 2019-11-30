名廚帶你逛街市 面對面烹調 廚師之桌 粵菜走出廚房

【明報專訊】從前大酒樓或酒店中菜廳的老派總廚多埋首廚房，面對熊熊爐火煮出各式美食，鮮有走出廚房與客人互動。不過近年愈來愈多廚師走到前堂，樂意與客人交流烹飪心得，甚至與帶着客人到街市買餸，在廚房裏即場指導。

7月剛當上香港半島酒店嘉麟樓行政主廚的林鈺明，參與了嘉麟樓首次舉辦的「廚師之桌——粵菜深度文化遊」活動。所謂廚師之桌（Chef Table），其實是一場屬於客人和廚師之間的私密盛宴。主廚在廚房僻出一隅作為餐飲區，即場在客人面前烹調美食，隨即送上。過程中彼此可以交流美食心得。廚師之桌一直在半島酒店的歐陸餐廳Gaddi's的廚房內舉行，開創本地廚師之桌先河；過往嘉麟樓亦曾舉辦過，餐桌則設於嘉麟樓2樓，今次更邀請客人與主廚一起逛街巿買餸，儼如上演一齣《跟着大廚去買餸（半島版）》，林鈺明笑言是前所未有的嘗試：「行街市是日常必做的事，但是和客人一起行卻未試過。」

半島新主廚 化身私人領隊

參加了廚師之桌的客人，可以在廚師之桌的餐牌上的三十多款菜式中，如：生拆蟹肉配話梅遼參、蟹皇無黃蛋、秘製松露脆皮雞等，選出最喜愛的6或8道菜式。若你想跟林師傅有更多的接觸，可額外再參加街市導賞活動，隨同林師傅到他熟悉的九龍城街市買餸。講明是粵菜深度文化遊，林師傅會成為你的「私人領隊」，穿梭各攤販之間，採購時令材料，其間當然可以趁機找他問個夠。回到嘉麟樓廚房，一群專業廚師更會教你製作點心。而林師傅亦會在你面前堂弄部分菜式。享用美食的同時，亦可品嘗由國家認證茶藝師冲泡的名茶。

得意之作火焰醉翁蝦 酒香四溢

大多數廚師之桌的菜式都不會出現在主餐牌中，林師傅提到其中幾個得意之作：「我們在堂弄火焰醉翁蝦上花了不少工夫，選用碩大的生猛花竹蝦，先用秘方調配的酒浸泡半小時，再在客人面前用加入藥材的酒現場製作，蝦肉充滿鮮味和彈性之餘，酒香四溢令人垂涎；金腿玉簪大鮮鮑則是很花工夫的古典菜式，特別用上鮮嫩的日本西蘭花，將火腿與鮮鮑魚片串起來一起煮，火候要特別用心掌控，一啖便可品嘗到幾種食材的美味，效果讓我們感到很滿意。」除了預先設計的三十多款菜式，大家亦可按個人喜好度身訂做最個人化的菜單。

25道全新菜式 陸續登場

林鈺明早在14歲時，就在兄弟的引薦下投身餐飲業，先後在英國、內地、菲律賓和澳門等地工作，曾在北京飯店、釣魚臺（翠香樓）泰粵海鮮酒家、玥龍軒等星級食府掌勺。在傳統與創新之中，他設計了25道全新菜式，即將陸續登場，當中的金錢雞和香煎蟹肉琵琶燕窩正是他的嶄新嘗試。林師傅說：「不時有老顧客就那些招牌菜給我們建議，我覺得十分開心，作為廚師就是要時時刻刻都準備好，而且保持謙虛和學習的心態，才能繼續進步。」

■嘉麟樓「廚師之桌——粵菜深度文化遊」

價錢：6道菜盛宴每位$3388；8道菜盛宴每位$4388（街市導賞遊每位另收$2680）（另收加一）

地址：尖沙嘴梳士巴利道22號香港半島酒店1樓

查詢：2696 6760

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：蔡曉彤

電郵：food@mingpao.com