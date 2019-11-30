中菜老店換新裝 尋找香港代表味道

萬豪金殿薈萃——這道萬豪金殿薈萃，當中鹵水釀墨魚的靈感來自潮州打冷，小小墨魚身竟釀入酸菜粒，和冶味鹵水均衡搭配；乳豬三文治和茶餐廳鮮油多及大熱的和牛三文治異曲同工，豐腴脂香十分突出。（連同萬豪貴妃叉燒，只於萬豪金殿套餐內供應，每位$1480）（黃志東攝）

【明報專訊】位於金鐘的香港JW萬豪酒店已有30年歷史，而中菜廳萬豪亦已有多年歷史，今年中菜廳重新裝修，並改名為萬豪金殿重新出發。酒店的中菜行政總廚鄧家濠（Jayson）坦言：「餐廳已經有一定歷史，設計、佈局和設備等等其實已有更新的必要。無論在出品的提升、同事工作安全和效率等各方面考慮，都有實際需要。」

廚房重新規劃 加設燒味爐

經過多月裝修，中菜廳終於在10月尾重開，全新的佈置格局以優雅格調為主，大廳位置經改動後變得更歸一，而廳房設計則更靈活，更能照顧到不少商務客人的需要。除了「看得見」的部分，酒店方面亦十分重視廚房的配套。Jayson師傅說：「廚房裏加設了燒味部，建好了現代化的燒味爐、烤焗爐等，出品質素可以進一步提升。另外同事工作時的動線、企位等等亦經過重新規劃，在工作安全和食物衛生方面亦可以做得更好。」

乳豬×和牛三文治 脫胎換骨

硬件妥當，Jayson師傅更重視的是出品的質素。為了今次的大改動，他亦構思了一系列的新菜式，其間多少受到香港這半年來的事態所啟發：「這一陣子大家都重新喚起對香港事物的熱情，我就在想，什麼是代表香港的味道？什麼是香港粵菜的集體回憶？什麼菜式令大家一看見就想起香港？心目中的答案是，不是那些用上昂貴食材鮑參翅肚、只有少數人會點的菜，而是價格平民化但大家有共鳴的菜式。」於是他運用巧思將香港人熟悉的食材和烹飪手法變身成為新菜式，讓人想起潮州打冷橙色墨魚的鹵水釀墨魚，從傳統避風塘艇家海鮮湯變化而成的艇皇花膠鮮魚湯，結合了燒味乳豬與流行的和牛三文治而成的金殿乳豬三文治，以及脫胎自傳統豬腳薑的八珍醬方肉，都是其中表表者。

Jayson師傅一直對傳承粵菜不遺餘力，他說：「如果大家來過萬豪金殿後，記得這裏有美味的粵菜佳餚，那於我而言就是最開心的事了。」

■萬豪金殿

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場 香港JW萬豪酒店3樓

查詢：2810 8366