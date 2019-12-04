按個人喜好 毋須隨波逐流 收藏威士忌 切勿亂炒

港人最愛——Brora已關廠，輕井澤是港人其中一個最愛投資的威士忌酒廠，這一瓶是1960作品，陳釀了52年，為該酒廠最高年份出品。（林靄怡攝）

【明報專訊】白煙處處，我的酒吧生意差了，但好處是跟朋友相處的時間多了，最近便跟酒友談起，他家裏有幾百支威士忌，是時候「收割」一下，在艱難時期套現傍身也是好事。的確，威士忌除了用來喝，也有不少人用來投資。

香港人什麼都「炒」，但威士忌就真的不要亂炒，譬如前陣子《權力遊戲》這套神戲十分火熱，連帶一套8支象徵不同家族的威士忌也備受追捧，由於只得水貨，一度炒上萬三、萬四港元一套，我也湊熱鬧買了代表House Lannister的Lagavulin 9年那一支，那時好友讓出來，才900元，我還高呼抵買。可是不到兩三個月，「大貨」一出，台灣、新加坡等機場貨源充足，而且售價相宜，我買了的那支Lagavulin 9年，折合還只約600港元，而有些不算很受歡迎的House或酒廠，最便宜可能只是三四百元，要買齊全套也不用4000元……所以我才說威士忌不要亂炒。

威士忌價值 不僅在味道

不過，若說是投資威士忌，卻是兩碼子的事，要考眼光與耐性，不能急於一時。前文說的好友，本身亦非為了炒價，只不過因個人口味關係，愈買愈多心頭好，而慢慢發現哪些威士忌較受追捧，哪些威士忌要放一些時日才有機會升價，又有哪些威士忌只是有價無市等；他最近的觀察是，Glenfarclas的老酒承接度不錯。老酒指的是大概1960年代陳年，超過40年陳釀，現時的價錢大約4萬多元，看似很貴，但相比起人氣較盛的Macallan同一個時期的作品，價錢可能只是五分之一。

當然，Macallan在威士忌拍賣界可謂一個超然的存在，拍賣價幾乎年年都破紀錄，今年在倫敦蘇富比拍賣會，獲譽為「威士忌聖杯」的Macallan一支陳釀了60年威士忌，拍賣價為120萬英鎊，連佣成交價為145萬英鎊（約1470萬港元），以25萬鎊之差打破去年的紀錄。事實上，去年那支最貴的威士忌也是來自Macallan同一個桶，1926年入桶，在編號Cask #263的橡木桶陳釀了60年，1986年裝瓶，一共裝了40瓶，這40瓶酒標不盡相同，但都統稱為「威士忌聖杯」。你問我，一瓶1470萬元的威士忌會否比一瓶1470元好喝一萬倍，我雖然沒喝過，但都幾肯定答案是「不會」；只是，1470萬元的威士忌的價值，顯然不僅在於味道。

為此我找了另一位好友Christopher Pong（下稱Chris）聊過，他在著名拍賣行Bonhams任職，是葡萄酒及威士忌專家。Chris說Macallan在拍賣會屢破紀錄，並非一窩蜂的熱潮，「Macallan作為蘇格蘭威士忌的標誌，價格升幅完全反映了市場對最佳品質的渴求，同時也進一步確認了投資者對威士忌的信心」。我找過一些數字，也印證了這個說法，Bonhams大約在10年前拍賣威士忌，那時大約只拍賣約100支威士忌，數量不多，所以跟其他洋酒紅酒一起拍賣，只佔成交額大約10至20％；到4、5年前，威士忌的成交額已佔五成，到了去年更上漲至七成。事實上，這些天價威士忌生產需時，供不應求下，拍賣價自然水漲船高。

有別於其他大部分如古玩、珠寶等收藏品，威士忌屬於消耗品，我想大家都好奇這些幾百萬，甚至上千萬元的威士忌，到底有幾多人會開來喝？Chris就說：「其實除了作個人收藏或投資外，不少買家會用於饋贈和飲宴，亦有一些發燒友會不時舉行品鑑會公諸同好；明年3月便將有一場羽生全套『啤牌』的品鑑會在香港舉行。」

羽生啤牌系列之前我介紹過，能儲齊54支的全球也只得幾套，其中一套在蘭桂坊威士忌酒吧Club Qing；Bonhams今年8月在香港舉行的拍賣會，一位女收藏家以719萬港元投得另一套，比4年前的379萬元成交價幾近高出一倍，也再次打破日本威士忌的成交價紀錄。啤牌系列就算單支買也不便宜，前兩三年可能還是幾萬元，但現在價值又翻幾倍，譬如最近的「紅心9」，連佣以47萬港元成交。香港人，以至內地藏家，對日本威士忌似乎有一種近乎盲目的崇拜，除了羽生的啤牌系列，從輕井澤到山崎的老酒，甚至日常飲用的響、白州及余市（這些酒從前才幾百元一支，我會在飯局酒局隨便開來喝那種，但現在動輒幾千元一支，實在令人卻步），無論價格怎飈升，需求還是有增無減。

「日威」價格飈升 需求有增無減

從投資角度，「日威」的門檻確實有點高，或許可以找尋其他選擇，Chris便有些貼士，「威士忌現在愈來愈普及，一些規模較小但別具風格的酒廠將會受到更多關注，例如單桶的Glendronach和Clynelish等」。Glendronach以雪莉桶聞名，味道濃郁，是不少香港（甚至亞洲地區）酒友偏愛的口味；Clynelish則是一間來自蘇格蘭高地（Highland）很低調的酒廠，很少出OB（Official Bottling，原廠裝瓶），其實是Johnny Walker的基酒之一，風格清新柔和，是我喜歡的酒廠，尤其IB（Independent Bottler，獨立裝瓶廠）不時有驚喜。

說起IB，一般拍賣價值不及OB，始終原廠出品質素有保證，而IB品質卻有參差。不過，近年威友愈來愈專業，IB也不乏捧場客，其中我留意到意大利IB Samaroli的拍賣成交價愈來愈高，例如Bonhams去年拍出一支Samaroli 14年Laphroaig，1970年入桶，成交價達49萬元，比原先2萬元的估價高了廿幾倍！當然，這與創辦人Silvano Samaroli兩年前逝世也不無關係。Silvano Samaroli是威士忌界的傳奇，他早在1980年代便推出Cask Strength作品，是IB行業中的第一人。如果對Samaroli感投資興趣，可以特別留意其1980至2000年推出的作品，有「黃金20年」之說。

投資原桶 回報高須等收成

除了一支一支買，近年還有另一玩法，就是買單桶威士忌，去年Bonhams便以370多萬元賣出了一個Macallan原桶。Chris補充道：「單桶市場在國內非常火熱，有別於瓶裝威士忌，其價值會隨時間倍數上升，更可選擇自行包裝。」但買單桶始終是較高階的玩法，故Chris也特別提醒：「選擇酒桶時需注意其存放環境及狀况，一般以酒廠酒窖為佳；購入後亦應每年索取報告及樣本，防止酒精度大降及嚴重蒸發等問題。」之前我也湊興跟幾個朋友買了一個日本威士忌原桶，但還有好幾年才「收成」，買了還要等，這也是買原桶的缺點吧。

雖然上述有點投資貼士，但最後我都引述Chris的意見補充一下，「收藏威士忌其實是非常個人的選擇，不必跟從市場趨勢。例如對日本文化有興趣及經常遊日的買家，可多到當地酒廠及酒吧參觀尋寶，往往充滿驚喜。蘇格蘭威士忌較為繁多，風格南轅北轍，可多參加本地試酒會，因應個人口味選擇收藏方向」。

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胡蘇

開威士忌酒吧，到現在淺談威士忌的皮毛，目的，只為交流。

文：胡蘇

編輯：陸亮瑋

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