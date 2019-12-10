大牌檔風味：雙冬羊腩煲 濃郁軟腍撈飯一流

【明報專訊】深水埗知名大牌檔增煇藝廚從街檔做到入舖，20年來，雙冬羊腩煲從不缺席，老闆康寶明（康哥）表示：「羊腩煲從當年百多元一煲賣到今天近500元，始終是受歡迎項目。我們一向走薄利多銷的策略，不過近年各方面成本都增加，價格少不免稍為增加。雖然如此，入冬時節，只要有一枱客人點了，其他客人自然就會跟隨，最高峰試過一個晚上賣出60多個。」近幾年，康哥決定進一步提升質素，只取羊腩製作：「坊間不少店聲稱的羊腩煲，為了減省成本加入羊背、羊腿甚至羊蹄。我們絕對確保煲內每件都是皮、脂和肉俱備的羊腩。」

炭爐x瓦煲 昔日絕配

眼尖的朋友會發現牆上的雙冬羊腩煲海報是用炭爐的，可惜如今已改用手提石油氣爐，康哥說：「我們算很堅持的了，在街上和搬入舖初期一直用炭爐做羊腩煲和火鍋，甚至特別去物色無煙炭，但早幾年經取締後無辦法安排了。」康哥說認為用炭爐可令羊腩煲更美味，炭香和瓦煲的化學作用是石油氣爐無可比擬的。

港式版本 冬筍冬菇作配料

這裏的雙冬羊腩煲屬港式地道版本，以南乳、腐乳、柱侯醬和海鮮醬調味，加入枝竹、馬蹄、冬筍和冬菇作配料，所謂「雙冬」指的就是冬筍和冬菇。掌管增煇藝廚的大廚莫師傅具30多年入廚經驗，曾在新同樂集團任職多年，他細數做出美味羊腩煲的秘訣：「每天廣西急凍羊腩回店後先用火槍燒皮，然後原件落鑊煸。煸好之後放進大煲燜煮，之後拆骨斬件連同調味料、冬筍和香葉、八角、當歸等藥材放到煲內再燜，枝竹和馬蹄則留待最後才下，以免煮爛。」

這裏的雙冬羊腩煲有最接近傳統港式的濃重味道，羊腩燜得軟腍入味，醬汁濃郁，黏度十足，用來撈飯，令人輕易吃上三大碗。這個羊腩煲的配料也講究，枝竹香酥脆口，冬菇、冬筍清新鮮爽，沒有多餘奇怪的味道。找個寒冬夜，大伙兒開支大啤配羊腩煲，熱鬧一番抒解悶氣，是滋味十足的減壓良方。

■INFO

◆增煇藝廚

地址：深水埗石硤尾街31-33號地舖

查詢：2778 8103