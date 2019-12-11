Wine：從酒吧到家中歡聚 佳節選心水佳釀 暢飲！

「Chateau to Table」葡萄酒：ThinkWine由兩名法國侍酒師主理（圖中間二人），藏約600款葡萄酒，包括「Chateau to Table」 葡萄酒，是主理人直接從法國訂購，香港沒有出售。大家在這裏跟朋友過一個法色聖誕吧！（酒吧提供）

【明報專訊】踏入12月，是時候放鬆一下心情，相約家人及好友一同慶祝聖誕佳節！無論喜歡出外或去朋友家歡度佳節，以下懶人包推介，看看哪款適合大家的口味。喜歡出外慶祝的朋友，不妨試試特色酒吧共賀佳節，包括充滿法國風的葡萄酒酒吧、過百款wine by the glass選擇的中環熱點酒吧及只供女生享用的新speakeasy酒吧。如果喜歡到朋友家開party，以下也推介幾款不同價位的葡萄酒及烈酒。

法國侍酒師主理 品嘗Chateau to Table

過節當然要選擇特別的餐廳或酒吧與朋友共賀，喜歡法國風的，不妨試試開業不久的ThinkWine葡萄酒酒吧。位於中環蘇豪區的樓上酒吧，由兩名來自法國的侍酒師主理，這裏約有600款葡萄酒，當中「Chateau to Table」 葡萄酒更是主理人直接從法國親自訂購，香港只有他們獨家發售。

酒吧餐廳設計帶着法式優雅，「打卡位」甚多。喝葡萄酒配什麼食物最好？這裏以法國地道小食為主，包括芝士、火腿、三文魚等，全是法國人日常喜歡的佐酒美食（其實他們當正餐），而餐具都是法國古董，是主理人在法國市集蒐集回來的，充滿法國風。

大圓瓶盛法國南部甜酒

葡萄酒一瓶$280起，約70款葡萄酒均$500或以下，十分相宜。主理人介紹了一款直接由酒莊訂做的大圓瓶法國南部甜酒Mas Amiel Maury Millésimé 1985年，以Grenache葡萄為主，帶紫黑色，味道帶紫花、黑朱古力、乾梅、合桃、甜香料等味道，餘韻頗長。這甜酒一般會放在大圓玻璃樽陳年一年後，再入木桶陳年，然後入瓶出廠。由於主理人跟酒莊相識，酒莊將整個大圓瓶送給他們，這樣甜酒能慢慢陳年，用來配聖誕甜品一流。

◆女士專屬 girls talk摸杯底

隱蔽的speakeasy酒吧向來予人神秘感，如果女伴喜歡喝酒，推介這間只招待女生的speakeasy酒吧「XX」，感覺好像去了另一個空間，與閨密靜靜地享受girls talk，有室內位置也有室外海景位，邊打卡邊談心，暫時放下身邊的男伴，然後將所有秘密留在酒吧裏。

「XX」意指女性染色體，座落於Victoria Dockside的香港瑰麗酒店，這裏的雞尾酒以香氣四溢的草本植物為基礎，例如香片、斑蘭、無花果葉等，調出芬芳優雅的雞尾酒，由酒吧總監Arkadiusz Rybak設計，特色雞尾酒包括精緻優雅的「Sexy-She Says That a Lot」，以Gin、香檳、香片、柑橘等調製，十分清新。也可跟閨密一起點杯「BFF」恭祝友誼，以威士忌、梳打、青瓜、柚子醋及松樹葉等，味道清新，一起碰杯共賀佳節。

◆中環酒店嘗逾1600款佳釀

之前介紹過著名國際酒評人James Suckling在港開設的首間James Suckling Wine Central葡萄酒酒吧，藏約300款wine by the glass可供選擇，全是酒評人James Suckling及團隊評90分以上的佳釀。此外，還有另一間我很喜歡的中環葡萄酒酒吧SOMM想和大家分享。

位於中環置地文華酒店的SOMM，是Sommelier的縮寫，這裏有逾1600款香檳、葡萄酒及清酒，wine by the glass亦有過百款選擇，除了跟侍酒師交流，看看什麼酒款適合外，酒牌亦設侍酒師的心水推介。若想試多幾款葡萄酒，可選不同分量的收費，包括75ml、125ml、375ml小瓶及500ml中瓶等，每款試少少，看看哪款最合心意。

布爾岡粉紅葡萄酒 100% Pinot Noir釀造

我試了侍酒師推介的法國布爾岡Domaine de Lambrays 'Lambrays du Clos Rose' 2017年粉紅葡萄酒，以100% Pinot Noir釀造，清爽帶白花、玫瑰、士多啤梨、礦物及草本植物等味道，層次豐富。酒吧的設計好像一個放大了的葡萄酒酒桶，由紐約設計師操刀，氣氛較輕鬆。食物由Chef Mario Paecke主理（前Amber副總廚），品質有保證。

◆家中派對話題酒推介

當然，與朋友共賀佳節相約在家中玩，就最不受時間限制。那麼買什麼酒呢？如果人多預算又不是太大的話，以下有幾款推介。如果預算約$300以下，這價位買香檳的話，一般是無年份及沒有太多選擇，倒不如選一瓶特色有氣酒，推介斯洛文尼亞的有氣酒Vinakoper Capris Marine Brut，外形粉藍色閃閃生輝，充滿派對氣氛。位於中歐的斯洛文尼亞，其實在2000多年前已開始有葡萄酒，是最早有葡萄酒的國家之一。此有氣酒以Chardonnay加Malvasia葡萄釀造，帶淺金黃色，味道帶白花、礦物、檸檬、牛油麵包及烤烘等，頗有層次。

Absolut Extrakt聯乘爆炸糖更刺激

另外，如果大家都喜歡搞搞新意思，可留意新推出的Absolut Extrakt伏特加，加入暖胃的綠色小荳蔻及其他秘製香料，甜辣度恰到好處。如想飲得刺激點，可試試Extrakt聯乘爆炸糖，將20ml冷藏的Absolut Extrakt倒入shot glass內，瞬間喝下再吞下爆炸糖，以帶點辛香的伏特加配上爆炸糖的刺激，共賀佳節。淨飲太濃的話，可考慮調杯雞尾酒，將45ml Extrakt伏特加120ml Tonic Water，然後再加兩片檸檬或青檸，口感清新。

如預算約$600多元，建議買瓶性價比高的特色年份香檳。如果對香檳有點研究，應該聽過著名Rapper Jay-Z推出的自家香檳Ace of Spades Champagne（Armand de Brignac Champagne），入門版也要$2000多元一瓶，同一個香檳釀酒師亦推出自家香檳Champagne Cattier，一瓶Champagne Cattier Brut Premier Cru 2009年約$600多元，一般年份香檳比無年份貴，既有話題又吸引。2009年是香檳區的好年份，此香檳帶白花、白桃、烤烘和糖漬檸檬、牛油麵包及礦物等，餘韻悠長。祝大家聖誕及新年快樂！

■ Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

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