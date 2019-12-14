酒店食住優惠 「聯合國」美食列陣 聖誕歎大餐 盡興宿一宵

雜茄石斑——意大利人在平安夜會享用7道海鮮菜式，普慶餐廳挑選時令魚類製作，例如其中一道是以雜茄醃製再煎香的石斑。（林靄怡攝）

海鮮冷盤——普慶的海鮮冷盤包括3至5款精選生蠔、龍蝦、琵琶蝦、松葉蟹腳、麵包蟹及花蟹等，當中以生蠔最受歡迎。（林靄怡攝）

即席切肉區——肉類是節日美食主角，美國人會吃蜜汁烤火腿配菠蘿，墨西哥有烤肉眼扒配威士忌汁，而菲律賓有烤乳豬，在即席切肉區均有供應。（林靄怡攝）

家庭客房——「逸．家」為家庭客房，適合2個大人、3個小童入住，牆身掛有水松板的設計及兒童房的碌架牀（圖），更添家的感覺。（林靄怡攝）

佳節美食——烤火雞、栗子木頭蛋糕、蓋上糖霜的聖誕麵包固然是聖誕美食「鐵膽」，但普慶餐廳的自助餐還匯聚多國特色聖誕美食，提供不一樣的佳節滋味。（林靄怡攝）

【明報專訊】對香港人來說，2019的確難過。反修例風波燃燒半年未見平息，社會氣氛凝重，即使臨近聖誕，節日氣氛仍然冷淡。經過一輪公共交通提早收車、突然改道後，市民外出意欲大減，晚市影響尤其明顯。有酒店趁佳節提供餐飲及住宿組合優惠，讓客人享用聖誕大餐後輕鬆留下休息，毋須擔心無車歸家。艱難歲月，更需把握與親友相聚的分秒，藉滿桌美食以愛取暖吧！

聖誕向來是相約親朋好友歡聚的「最佳藉口」，可是今年全城氣氛沉重，加上公共交通行車時間不定，令不少人無心約飯局。有酒店就特別推出餐飲及住宿組合優惠，讓大家毋須顧慮深夜無車歸家的問題，位處佐敦的香港逸東酒店就是其中之一。享用普慶餐廳的自助餐，就可以優惠價入住雙人或家庭客房，慢慢吃大餐，然後輕鬆留在酒店休息。

餐廳今年以酒店裏來自五湖四海的職員作「飲食顧問」，了解過他們家鄉的過節食品，提供多款少見的異地聖誕菜式。美國代表不單有火雞，還有蜜汁烤火腿配菠蘿；而德國聖誕菜則有焗釀烤鵝，配上副食——馬鈴薯球、燴紅椰菜和南瓜栗子蓉；瑞典風味是牛油及芝士烤焗的沙甸魚烤薯絲；意大利人在平安夜會享用7道海鮮，餐廳選用時令魚類，並以多款香料過夜醃製，為魚肉提香；菲律賓的烤乳豬內腔以香料醃製，烤前會在外皮塗上椰水，使色澤更亮麗。即席切肉區備有多款特色醬汁及鹽巴，例如莎莎醬、阿根廷青醬及烤紅椒堅果醬，供客人自行調味。

甜品方面，不得不提米飯布丁。這款冷吃甜點來自丹麥，以米飯、牛奶和糖製成，表面的杏仁碎及車厘子可以中和甜味。聖誕麵包則有意式和德式兩款加入乾果的糕點，前者口感鬆軟，後者牛油味重，口感厚實。

■普慶餐廳

價錢：自助午餐成人由每位$328起，晚餐由$608起；凡享自助晚餐，可以$388起入住雙人客房或$588起入住家庭客房

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1

查詢：2710 1901

註：本版各自助餐及節日餐單價錢因應日子會有變動，並需另收加一服務費，詳情可向酒店查詢

文：黃嘉希

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com