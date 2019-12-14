海洋公園「小旅行」 除夕特別醉人

燒烤自助餐——愛燒烤但嫌去郊野公園霸爐太麻煩？Pier酒廊的燒烤自助餐是輕鬆的選擇，在除夕當日更有暢飲套餐，讓大家在美酒佳餚陪伴下迎接新一年。（酒店提供）

【明報專訊】節日長假是家庭外遊的旺季，但中美貿易戰拉鋸，經濟下行壓力大，無心情計劃遠遊行程，到主題樂園遊玩也不失為一個輕鬆「小旅行」的好方法。香港海洋公園萬豪酒店為家庭度身訂做集吃、喝、玩、住的假日優惠，由即日至12月31日，只要訂住豪華客房，便附送3人家庭海洋公園門票、海灣餐廳自助早餐，以及Pier酒廊或海灣餐廳的自助晚餐。Pier酒廊自助餐主打燒烤美食，如鮑魚、香烤波士頓龍蝦、美國牛肉、北京烤鴨等。除夕當日更提供跨年任飲套餐，客人可於晚上10時至凌晨2時無限暢飲汽水、紅酒、白酒、香檳及啤酒。

烤火雞及朱古力樹頭蛋糕已成聖誕自助餐的基本盤，在海灣餐廳的自助餐裏也可找到。法式聖誕食品鴨肝醬配微酸的覆盆子果醬清新開胃，可作頭盤。甜點賣相可人，栗子蒙布朗由軟滑栗子泥及忌廉堆疊而成，灑滿糖霜後猶如一座小雪山，慢一步都給小朋友搶光了。肉桂與蘋果一向最佳拍檔，甜品廚師是次以梨子代替蘋果，製成肉桂香梨奶凍，軟滑芳香。

■Pier酒廊及海灣餐廳

價錢：一家三口（2成人、1小童）可以最低$1800入住豪華客房，並附送3人家庭海洋公園門票、Pier酒廊或海灣餐廳自助晚餐3位，及海灣餐廳自助早餐3位

地址：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店

查詢：3555 1700