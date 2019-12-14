享龍蝦貴族 免費住酒店

新鮮刺身——在四季菊可以一併品嘗來自日本各地的刺身，包括愛媛縣金槍魚腹、富山縣鰤魚、青森縣左口魚和四國深海池魚。（酒店提供）

【明報專訊】若可拋開尾班車的顧慮，與伴侶在深夜漫步尖東海旁，消化剛才吃下的豐富大餐，絕對是浪漫又實際。帝苑酒店今年推出的優惠正適合各位愛侶。於平安夜、聖誕日及除夕在酒店的Sabatini意大利餐廳或四季菊日本餐廳以正價點叫兩位節日晚餐，可獲一晚雙人豪華客房住宿。

Sabatini由意籍主廚Chef Claudio Favero主理，主打正宗意大利菜餚，於平安夜、聖誕日及除夕推出節日限定晚餐。主廚特別推介除夕菜單，包括選用法國「名雞」布雷斯雞製作雞胸釀牛肝菌，亦選用被譽為「龍蝦中的貴族」、來自法國布列塔尼的藍龍蝦，製成一道香辣惹味的藍龍蝦配辣車厘茄汁扁意粉；龍脷柳則佐以茴香及特別調製的海膽香檳汁，清新消膩。

至於在日本人眼中，平安夜是約會的黃金日子，與心儀對象共度聖誕前夕比慶祝聖誕節正日更重要。四季菊日本餐廳亦於平安夜推出節日晚餐，特別引入日本各地食材製作料理，包括茨城縣鮟鱇魚肝、宮崎縣蜜煮小番薯、青森縣左口魚刺身、廣島蠔天麩羅及鐵板燒宮崎縣和牛。另有除夕菜單，食品同樣豐富，當中以合鴨熱蕎麥麵最為應節——吃蕎麥麵是日本人於除夕的傳統，以求保佑新一年風調雨順、身體健康。

■Sabatini意大利餐廳

價錢：節日菜單每位$1788起

地址：尖沙嘴麼地道69號帝苑酒店3樓

查詢：2733 2000

■四季菊日本餐廳

價錢：平安夜及除夕菜單分別為每位$1680及$1980

地址：尖沙嘴麼地道69號帝苑酒店1樓

查詢：2733 2933