DIY沙律：「聖誕花環」睇得又食得

【明報專訊】沙律總予人配角之感，Gloria卻從沙律菜的綠色元素，聯想到以綠色為基礎的聖誕花環。她先從構圖入手，「花環的最佳視角是top shot，主體是環狀、放射形的，所以我用正好當造的苦白菜（Endive）作底部，圍着圓碟砌好，花環形狀就出來了；選了綠色和紫色的品種，食味分別不太大，但色彩更多」。她建議鋪排沙律菜應亂中有序，形狀不同的火箭菜、菠菜，令花環看起來更富層次感，而牛油果、番茄和粉紅蘿蔔則像裝飾品。「我特別用上聖誕常用的食材石榴籽，紅噹噹，好有節日氣氛。」

中間位置留給沙律醬，以小碗盛載，方便取用又不失美觀。「好處是避免醬汁拌入沙律後，令菜葉變腍下塌，或呈油膩狀，沙律菜要看起來爽脆才美味嘛！」

◆聖誕花環沙律（4人分量）

材料：

苦白菜 300克

火箭菜 80克

菠菜 80克

粉紅蘿蔔（刨片） 3粒

車厘茄（切半） 50克

牛油果（切粒） 1個

石榴籽 30克

醬汁：

Tahini芝麻醬 1湯匙

檸檬（汁） 1個

橄欖油 1湯匙

蜂蜜 1湯匙

黑胡椒 1/2茶匙

鹽 1/2茶匙

紅椒粉 1/2茶匙

餐具：Zakkia-Concrete Round Tray@objective（$380）

做法：

1. 苦白菜只取其菜葉，逐片圍着鋪在圓形餐碟上，留空中間呈冬甩狀（圖A）

2. 將火箭菜、菠菜、車厘茄、牛油果、粉紅蘿蔔放在苦白菜上，再加上石榴籽（圖B）

3. 醬汁材料全部拌勻，倒入小碗內，放在沙律中間，即成