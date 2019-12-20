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食物造型師為菜式扮靚說故事
DIY沙律：「聖誕花環」睇得又食得
簡易技巧：意粉捲出兩造型 醬汁一拖似金魚
基本裝備：小道具「整色整水」
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簡易技巧：意粉捲出兩造型 醬汁一拖似金魚
文章日期：2019年12月20日
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（圖1a）意粉煮熟後，用長鉗或長筷子將一束串起再捲（注意分量太少不易捲好），造成修長的造型，看起來比較高級。（黃志東攝）
（圖1b）另一款將一束意粉直接放在碟上捲成為鬆散的造型，感覺就比較隨意。（黃志東攝）
（圖2）用一張白紙蓋着半隻碟，灑上粉末（拍攝當日灑的是紅椒粉），做出簡約的賣相，再放上食物便完成。（黃志東攝）
（圖3a）用匙羹把醬汁放上，再拖出猶如金魚狀的線條。（黃志東攝）
（圖3b）利用針筒，唧出一點點醬汁。建議先擺放主體食物，預好位置才放醬汁。（黃志東攝）
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【明報專訊】1. 捲意粉（見圖1a、1b）
2. 灑粉（圖2）
3. 放醬汁（圖3a、3b）
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