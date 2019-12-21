甜蜜聖誕下午茶 英美名店鬥長龍

這套白色底有山茶花圖案的茶具是慶祝香港店開幕而設計的地區限定版，生產自英國瓷器之都Stoke-on-Trent，壺身及杯身都用上貼金技藝。店中供應的下午茶亦是用這套茶具出餐。（茶壺$1988、茶杯連碟$1188）（黃志東攝）

蘇格蘭蛋配黑布甸及英式酸辣醬：相傳是由Fortnum & Mason創出的英國名菜，用血腸及肉碎將雞蛋包裹來炸，脆而不油，蛋黃呈溏心狀，香滑細緻，配上英式酸辣汁，很開胃。（$208）（黃志東攝）

餐廳位於2樓，最煞食當然是維港靚景，下午茶時間有現場鋼琴演奏，每到晚上9時又會將燈光調暗，不同時間到訪都一樣浪漫。（黃志東攝）

經典下午茶：181 at Fortnum's的下午茶以3層架上枱：最頂層有5款是日蛋糕甜點；中層是鬆餅，配clotted cream、士多啤梨醬及檸檬酪；最底是4款三文治；不能缺少當然是一壺招牌紅茶。下午茶每位588元，所有食物都可無限添加，再加上英國王室的加持，值得豪一豪。（$588/位）（黃志東攝）

【明報專訊】眾多節日中，聖誕算是數一數二的浪漫日子。放滿禮物的聖誕樹、可愛的薑餅人、香甜的mulled wine……想將甜蜜蜜的感覺延展開去，最好莫過於狂歡過後，相約友好閨密，來個下午茶。近月城中兩間來自英國和美國的「長龍」名店，都主打3層架tea set，一間得到英國王室的加持；另一間則以「夢幻湖水藍」作招徠，各有擁躉。歎tea、打卡，然後再挑份禮物，聖誕就是要寵寵自己和身邊人。

擁抱180度維港 嘗英國國寶級美食

Fortnum & Mason，土生土長的香港人未必熟悉，但如果你去過倫敦旅行，大抵都聽過這個312年的老字號。在倫敦有4間店，市中心Piccadilly總店佔地6層，茶葉酒類、咖啡糖果、蜂蜜果醬、美容護膚、嬰兒用品、女裝飾物……統統有售，儼如小型百貨店。名氣響，全因同英國王室關係千絲萬縷。創辦人之一Fortnum是王室侍從，其家族一直在皇宮服務，因利成便，逐漸成為王室食物的供應商，亦因而成為國寶級品牌，而本月中在尖沙嘴K11 MUSEA開設其亞洲首間海外分店181 at Fortnum's，有零售有餐飲，將最傳統的英式下午茶文化原裝帶到香港。

食物茶飲任添 一口糕點「不死甜」

得到英國王室加持，怎叫人不心動？店方特地保留原裝口味，務求賣相、味道都一模一樣。就連價錢亦與倫敦看齊，總店每位60英鎊，香港就588元，貴嗎？根據店家傳統，3層架上的所有食物、茶飲都可以無限任添，能否回本，就要看個人本事。3層架最頂有5款是日甜點：香檳啤梨慕絲、薑味蛋糕、朱古力蛋糕、紅桑莓芝士蛋糕和玫瑰泡芙，全部一口size，不死甜。啤梨慕絲，帶淡淡酒味，入口幼滑，甜味有層次。中層的鬆餅一樣出色，據英籍經理介紹，要將之上下掰開，一邊抹上厚重滑溜的clotted cream，另一邊塗上果醬，又香又酥。最底層的手指三文治有4款，包括：火腿、煙三文魚、蛋沙律及青瓜芝士，香軟足料。再配一壺隨心情揀選的靚茶：伯爵茶清香飄逸、錫蘭紅茶香濃優雅，都是悠閒午後的好選擇。

餐廳位於維港畔，擁180度無敵海景，下午茶時段更有現場鋼琴演奏。想吃得隆重點，可試午餐或晚餐，都是傳統英國菜。比如：用牛油煎香的原條龍脷，在席前起骨，外層香香脆脆，魚肉鮮嫩；又或者是著名的蘇格蘭蛋，用血腸、肉碎包住雞蛋炸香，切開香濃的蛋液慢慢流出，配酸辣醬吃，香而不膩。聖誕期間，更推出3、4款限定節日菜式，令客人體驗英國人過節的傳統滋味。

吃飽掃雜貨 茶葉試啱先買

吃飽，到下層掃貨，有大量英國直送的美食雜貨。最不能錯過就是茶葉，紅茶綠茶果茶花茶……每款茶都附有詳細說明茶香味道、最佳飲用時間；又或直接向駐場侍茶師查詢，亦可要求試飲。店內不少名茶都是專門為王室人員而調配。還有即場焗製的曲奇，3款口味，每日限量上午11時出爐，全球獨家，連總店都沒有，值得期待。

● 必掃貨品

香港限定茶具（圖）

「音樂盒」藏曲奇（圖）

聖誕綠茶（圖）

■181 at Fortnum's

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號 K11 Atelier 022號舖

查詢：3916 8181

文：胡慧敏

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com