「藍盒子」歎茶 學柯德莉夏萍享人生

節日晚餐：圖為澳洲安格斯西冷牛扒（前）、北海道帶子（中）、紅桑子朱古力撻（後）。節日晚餐只在平安夜、聖誕夜及除夕供應：帶子煎香以油漬柑橘伴食；主菜的牛扒用300日穀飼牛，肉汁豐盈；甜品似聖誕樹，有可可朱古力醬，令甜蜜昇華。（節日限定4道菜，$988/位）（餐廳提供）

打卡熱點：一如其名，餐廳外形似足藍色盒子，由沙發、玻璃外牆到餐具都採用招牌Tiffany blue為主調，難怪一開張就在社交平台洗版。（蘇智鑫攝）

節日下午茶:Tiffany Blue Box的聖誕下午茶的食物跟平日大同小異，最大分別是頂層換了兩款甜點，包括白色波波狀的薑味朱古力及撒上金箔的杯裝香檳蘋果珍珠，看來更名貴，前者薑味輕柔，在可可香氣間慢慢滲出；後者的蘋果蓉和香檳啫喱很配合，不會太甜。（$898/2位，於即日至2020年1月1日供應）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】如果說Fortnum & Mason是傳統優雅；那麼Tiffany Blue Box一定是時尚有型。想學柯德莉夏萍在《珠光寶氣》中到Tiffany & Co.店內享受人生，機會來了！

這間舉世知名的珠寶公司首次在紐約總部以外，開設第一家Tiffany Blue Box Café。店如其名，設計師用湖水藍的玻璃砌成一個高貴的藍盒子，裏裏外外的家具、餐具都用上招牌的Tiffany blue，難怪來訪的女士，第一件事就是興奮打卡。

推節日版 粉藍泡芙搶鏡

雖已開業兩個月，但平日下午到來仍然要排隊。經典的3層架，配上由Tiffany & Co.設計的Color Block精緻骨瓷藍白餐具，很有氣派。下午茶方面，5款甜品、5款鹹點，另加小紅莓鬆餅和檸檬瑪德蓮，非常豐富。臨近聖誕，更推出節日版，加入薑、香檳等節日元素，又以金箔點綴，喜氣洋洋。10款點心中，最愛粉藍色閃電泡芙，size細細、顏色悅目，咖啡忌廉口味，香甜美味。甜點可愛，鹹食亦矜貴，用上鴨肝、魚子醬、黑毛豬火腿、吞拿魚等食材，小巧的骰，一口一件。隨餐每人另送一杯巴黎之花香檳或Tiffany Blue雞尾酒，午後微醺，更寫意。

聖誕限定大餐 海鮮控必愛

這裏也供應聖誕限定的3道菜午餐（$538/位）和4道菜晚餐（$988/位）。前菜有香煎北海道帶子、法國生蠔伴海膽，海鮮控一定喜歡；還有暖暖的栗子湯；主菜可選多寶魚或澳洲西冷。餐廳座位有限，加上聖誕餐只供應幾天，想食記得預早訂位。

The Tiffany Blue Box Café

地址：尖沙嘴北京道1號大堂208號舖

查詢：2362 9828