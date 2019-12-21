飲食Quicknote：品味英倫聖誕

【明報專訊】倫敦聖誕浪潮停不了！香港朗廷酒店早已換上英式聖誕佈置，讓大家猶如置身倫敦的Regent Street，感受冬日聖誕氣氛。今年廷廊特別推出「情迷倫敦聖誕」下午茶，行政糕點總廚David Puig設計了一系列聖誕甜點，包括由紅桑莓朱古力、士多啤梨啫喱及棉花糖製成的迷人聖誕帽、閃爍小鹿朱古力蛋糕配榛子醬慕絲及馬斯卡邦芝士，當然少不了傳統聖誕蛋糕。鹹點有清新的龍蝦撻配椰菜花蓉及柚子啫喱、鴨肝慕絲麵包、英式牛肉批、蘇格蘭三文魚青瓜三文治。還有原味英式鬆餅配德文郡厚忌廉、玫瑰花醬等。全部美點小食將以高貴雪白的3層盒子盛載。另加100元，更可在2小時內無限暢飲Prosecco氣泡酒或聖誕香料酒。

「情迷倫誕聖誕」下午茶

收費：$398/位； $688/兩位（另加一）

供應日期：即日至2020年1月1日

地址：尖沙嘴北京道8號 香港朗廷酒店地下大堂廷廊

查詢：2132 7898

註：12月24及25日下午5:30和6:30將有聖詩演唱，聖誕老人亦會在12月24至26日下午12:30至2:30；晚上6:00及9:00於酒店出現

整理：陳詠詩