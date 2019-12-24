應節必備：樹頭蛋糕×香料酒 甜絲絲暖入心

【明報專訊】聖誕聯歡會的餐桌上，少不了應節聖誕甜品，其中必不可少的是來自法國的樹頭蛋糕。若再加上一杯暖笠笠的mulled wine，就更愜意。香港萬麗海景酒店萬麗咖啡室的糕餅部總廚鄧逸文跟我們分享幾項做蛋糕和香料酒的小貼士。

相傳法國家庭以往有個傳統，於聖誕節前12日會挑根粗大木頭，在家中火爐一直燒至聖誕節當日，寓意來年豐收，經廚師演繹後，便成為聖誕節慶甜品。擅長做法式甜品的鄧逸文指，樹頭蛋糕是每年聖誕都會準備的代表作，雖然相比其他甜品，難度不算太高，但要打出可口的蛋糕底，亦不容易。「蛋糕內是朱古力卷，如果蛋糕糊打得不好，蛋糕會死實實，焗過龍亦會爆得不像卷狀，所以要在蛋糕糊打得蓬鬆時停手。」蛋糕準備好，就可抹上朱古力牛油忌廉，捲起後放進雪櫃冷凍半小時至硬身，再拿出來設計樹幹造型。至於似模似樣的樹幹材質又如何造成？鄧逸文解釋，那是鋪上朱古力牛油忌廉後，再用叉子畫出像樹幹般的坑紋。

15分鐘炮製自家口味香料酒

而以香料作主打的mulled wine則相對簡單。他以肉桂、丁香、八角、少許橙皮與紅酒同煮15分鐘，便可關火保溫。「用來煮的紅酒毋須太貴，一般在超市買$100左右的已可以。所用的香料成分則各師各法，但肉桂是必須的。」他擔心香港人不慣濃烈香料味，故會調節香料分量。雖然不能外出慶祝聖誕、只能在餐廳為客人炮製甜品，但鄧逸文笑說，無論多忙碌也會做個樹頭蛋糕回家，與太太慶祝佳節。「聖誕（夜），我很晚下班，好彩的話就坐到尾班車。通常以為太太睡了，但她都會等我回來慶祝。」嘗一口親人做的食物，那份金錢買不來的情意，在寒冬中特別暖入心。

■ Info

萬麗咖啡室

地址：香港灣仔港灣道1號 香港萬麗海景酒店

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