有片睇：想跟李文基學煮花蛤海蝦煲？

【明報專訊】◆材料：

花蛤…1斤

海蝦…8両

粉絲…1束

中芹…10段

薑…小量

白胡椒粒…20粒

魚露…1湯匙

紹酒…1湯匙

◆做法：

1. 清水浸花蛤約半小時，使其吐沙

2. 燒熱水，加入花蛤，當花蛤一開口（約七成熟）即撈起。逐隻翻開花蛤肉，以清水洗淨底部泥沙（圖D）

3. 把清水倒入砂鍋，水滾後加白胡椒粒，再次水滾後加鹽，放入海蝦後蓋上蓋煮3分鐘

4. 海蝦轉紅色（半熟），再加花蛤，然後下薑、魚露及紹酒調味

5. 水滾後再下已浸軟、剪斷的粉絲，蓋上蓋煲煮。當粉絲變透明，加入中芹（圖E），即成

● 買餸攻略

大花蛤厚肉 1斤20隻最啱

在蜆類、貝類之中，花蛤的殼紋漂亮好看（圖4），較淺色而紋理分明。李文基認為花蛤愈大隻質素愈佳，厚肉鮮美。若是太細隻（1斤30幾隻）只宜白焯，不宜做煲仔菜，過快熟透容易變韌。他推介1斤大概有20多隻的花蛤，煮熟後大小適中。

爽脆海蝦 白焯煲仔皆宜

基圍蝦口感爽硬，海中蝦則屬爽脆，更鮮甜美味，無論白焯、做海鮮煲都適宜。他建議買蝦時選購中等大小的海中蝦，1斤約有20隻為佳。

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