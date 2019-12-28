金黃龍蝦鍋 「美顏球」人參打氣

【明報專訊】在「手機先食」時代，任何刁鑽火鍋都有捧場客，像剛開業不久的「真．秘鍋」，便以食得刁鑽、賣相吸睛為賣點。店中火鍋湯底選擇極多元化，並且依時令創作不同湯款，例如入冬後即推出麻辣牛蛙鍋、藥膳古法羊腩鍋，不過以「九五之尊」最為呃like。「九五之尊」其實是龍蝦湯鍋，以新鮮波士頓龍蝦入饌，比急凍貨更鮮甜、更香濃，配上大量海蝦、甘筍、洋葱等熬足3小時，只看上面那層金黃的蝦油，色澤已相當吸引，加上原隻龍蝦可謂貴氣十足，先嘗一口龍蝦湯底，鹹鮮有致，層次豐富，配上海鮮更是鮮上加鮮。而為了令湯底更滋補，每個湯鍋另免費配上美顏骨膠原球，整個膠原球以烏雞腳、雞湯熬煮足超過5小時，膠質豐富，即使只放室溫已能凝固起來，大廚更放入原條人參，令湯底味道更鮮更甜，藉以達補氣的效果。

至於配料，店主從坊間蒐羅了較為罕見的牛肉——五花子（五花趾），這款牛肉帶雪花狀的軟骨，口感如牛𦟌般爽口彈牙，由於每隻牛只有兩小塊，貨源極有限，屬off menu配料，牛迷絕對不能錯過。另一款賣相普通，但極具誠意的是手工竹笙餃，橙黃色的水餃皮內有野生竹笙、桃膠，味道較清淡，偶有桃膠的煙韌口感，吃起來非常過癮。

■真．秘鍋

地址：旺角廣華街3號百利達廣場1樓全層

查詢：2511 1993