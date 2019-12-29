家常便飯：漸層抹茶餅乾 手工烘焙窩心禮物

【明報專訊】最窩心的禮物，不一定貴重，在冬季的節日裏，給最親密的親友，你準備了什麼禮物？親手做美食最有誠意了！做蛋糕好像太難，試試手工烘焙餅乾吧！

巿售的餅乾為了增加酥脆口感，在製作過程中，時常使用固體的植物氫化油，可能含有反式脂肪。另外膨化劑、香精等人工添加物，熱量偏高，長期吃增加身體的負擔。

肥丁的抹茶餅乾食材簡單，麵粉、麥芽糖、米糠油。沒有泡打粉，沒有攙雜過多人工添加物。全植物配方，不含牛油，也適合素食朋友。

麥芽糖低甜 減用油比例

綠色是以高級抹茶製作的，並非食用色素。楓糖漿和麥芽糖屬於甜度低，較少加工的天然甜味，餅乾吃起來不會很甜，跟抹茶的甘苦味道很有默契，清淡，香味卻很豐滿。麥芽糖可以減少油的比例，有黏合麵糰的作用。以植物油取代牛油，只要把麵糰弄成一塊，壓模烘烤就行，沒有動物油脂，麵糰做好不用冰箱冷藏，直接切片就可以烤了。

漸變的顏色，可愛的圖案，傳達最真誠的問候與祝福。一次過多做一點，裝入密實袋裏，包裝成禮物，包含了滿滿的愛心與熱情，可以保存1至2周，方便隨時拿出來享用！

溫度過高 會有油耗味

特別一提這款餅乾只適合低溫慢烤，不破壞抹茶的天然色素，更能釋放原料風味，不熱氣。若烤的溫度過高或時間太長，抹茶的葉綠素氧化褐變，餅乾會有油耗味。若你依照食譜上的建議溫度，餅乾仍有褐變反應，可再調低溫度。

◆材料（約30至40塊）

•低筋麵粉……105克

•日本太白粉（馬鈴薯澱粉）……60克

•自製古法麥芽糖……30克

•楓糖漿……27克

•米糠油……50克

（味道不明顯的植物油都可以）

•海鹽……1/4 小匙

•抹茶（早綠／宇治光）……2小匙

•抹茶（早綠／宇治光）……1/4小匙

◆做法

1. 整罐麥芽糖泡在熱水裏10分鐘，麥芽糖變軟，便很容易挖出來。

2. 低筋麵粉及日本太白粉（馬鈴薯澱粉）過篩，加入海鹽，攪拌均勻。

3. 加入楓糖漿、自製古法麥芽糖及米糠油。

4. 用刮刀混合乾濕材料，按壓成糰，表面光滑就可以了，塑成長方形，按比例分成3份。

‧麵糰的重量可能因為水分和濕度有差異，不必太過精準

5. 取第一份麵糰，2小匙抹茶過篩，切碎麵糰，但不要搓揉，用刮刀按壓麵糰，麵糰跟抹茶初步混合，然後用手握緊，摺疊麵糰，用掌根按壓，重複按壓的動作，直至表面光滑，均勻染色。

6. 若麵糰太乾鬆散，加入幾滴清水，麵屑便很容易黏在一起。麵糰只要黏在一起就可以了，別按壓太多，否則油脂很快浮出表面。

7. 若粉末受潮結塊，使用前過篩。

8. 將1/4小匙抹茶加入另一份麵糰，用相同的方法混合，變成淺色。

9. 預備兩片保鮮紙，取一份麵糰，按壓成正方形，擀薄至4毫米厚，長約12厘米。

10. 依次把深綠色、淺綠色、白色的麵糰重疊起來，切開一半，然後切成約4毫米的的長片。

11. 長片平鋪在保鮮膜上，用餅乾模壓出喜歡的形狀，邊角料可以混合起來，擀成薄麵糰，再壓出餅乾形狀，排好在烤盤上， 每個之間預留距離。

12. 預熱烤箱160℃。送入烤箱150℃烤12分鐘，打開烤箱散走水氣，翻面。溫度下調至 100℃烤12分鐘，餅乾中心位置變硬，便是烤好了。

13. 烤好後打開烤箱門，不取出餅乾，放在烤盤上冷卻約5分鐘，餅乾接近室溫時，口感非常酥脆。

14. 餅乾放入保鮮袋，封口，可保存約1至2 周。

作者簡介：愛用新鮮時令食材，貫徹天然無添加的原則，於是，家中的廚房成了烹飪工作坊，餐桌成了美食攝影棚：www.beanpanda.com

文、圖 // 肥丁

編輯 // 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao