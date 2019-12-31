植物肉當紅 煲仔鐵板似到足

【明報專訊】自2012年Green Monday成立，鼓勵大家每周一素後，本地素食風慢慢吹起，加上近年出現了多種新派植物肉，令素食潮流全面滲入生活，除了不少酒店、高級餐廳以植物肉入饌外，貼地的連鎖食店如大快活、翠華等亦相繼推出主打植物肉的素菜餐單。新派植物肉有Beyond Burger、Impossible Foods及OmniPork，前兩者為植物牛肉，後者則為植物豬肉，以植物蛋白、大豆等為主要材料，做出的口感、味道、香氣、色澤與真肉相若，因此不少蔬食店也開始使用這些新素肉。今年8月才開業的「走肉蔬食研究所」負責人陳佩玲（Esther）茹素近1年後，不諱言首次吃到Impossible Foods時，有一種滿足感，故在新開的素食店中推廣這類食材。她認為以鐵板最能展現Impossible植物肉的肉汁和肉味，當漢堡扒烤至七成熟，中間還帶點半熟的紅色及少許「血水」，入口香滑軟腍與普通牛肉沒啥差異。她認為新派植物肉令客人有驚喜，又能滿足葷食者吃肉的心態，她期望客人能慢慢把走肉成為習慣，做到棄肉投素。

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走肉蔬食研究所

地址：荔枝角長義街9號 D2 Place One 3樓302室

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